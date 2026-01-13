El exdirector del Senasa califica de "arbitraria e irrazonable" la prisión en su contra

El exdirector de Senasa, Santiago Hazim (2020-2025), tildó la decisión del juez Sena que lo envió a prisión por 18 meses como "arbitraria, irrazonable y constitucionalmente inaceptable". ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y los otros seis imputados que, por el fraude a esa ARS, fueron enviados a prisión, recurrieron la decisión del juez.

El recurso será conocido por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual aún no ha fijado fecha de audiencia.

En su recurso de apelación, el exdirector del Senasa, desde el 16 de agosto de 2020 hasta el mismo mes de 2025, Santiago Hazim Albainy, a través de sus abogados, tildó la decisión del juez Sena como "arbitraria, irrazonable y constitucionalmente inaceptable".

Sostiene que esta tiene "vicios" y lesiona el derecho fundamental a la dignidad humana.

La Segunda Sala fue apoderada este martes de las impugnaciones de los procesados a quienes se les dictó 18 meses de prisión y que son, además de Hazim Albainy, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Los que no apelaron

No apelaron la medida de coerción de prisión domiciliaria que les dictó el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, a otros señalados también por el Ministerio Público de formar parte de la supuesta red que causó un déficit de casi 16 mil millones de pesos a la ARS estatal.

Estos son Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, quienes colaboran en la investigación del órgano acusador y que, según la Procuraduría, no se corresponde con un acuerdo.

Las imputaciones

El Ministerio Público califica de "red criminal" al grupo de los 10 imputados, la cual, según afirma, se articuló en Senasa durante los cinco años de gestión de Hazim Albainy, quien habría diseñado la trama para "sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos".

De acuerdo con los fiscales, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; y Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud, crearon "programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos".

Las coimas habrían sido pagadas por el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun, S.R.L., contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado; Ada Ledesma Ubiera, ejecutiva de la farmacéutica Lufaka; Cinty Acosta Sención, de Nutri-med CAS, Nutrición & Medicina, S.R.L.; y Ramón Alan Speakler Mateo.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los exfuncionarios "pagaron un incremento fraudulento" de la facturación del Senasa, "producto de sobretratamientos de los pacientes, como en los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia, así como en procesos cardiovasculares con la colocación de stents coronarios innecesarios".

Sobre esto último, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, citó como ejemplo que a una sola persona se le practicaron "cinco cateterismos" sin necesitarlos.