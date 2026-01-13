Caso de presunta corrupción en cuerpos de seguridad entra en etapa de conclusiones

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio del caso Coral y Coral 5G. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó este martes que dio a conocer ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que en la próxima audiencia iniciará la presentación de las conclusiones en la acusación contra los casi treinta policías y militares señalados por desfalcar al Estado con más de 4,500 millones de pesos.

Una nota de prensa del órgano persecutor indica que la notificación fue realizada al tribunal por los fiscales Jonathan Elías Pérez, Miguel Collado y Arolin Lemos, quienes representaron al Ministerio Público en la audiencia del expediente por presunta corrupción encabezado por el mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, fijaron la próxima audiencia para el martes 20 del presente mes de enero, a las 9:00 de la mañana.

Plazo de tres audiencias

Por decisión del tribunal, el Ministerio Público tendrá un plazo de tres audiencias para presentar sus elementos conclusivos.

Asimismo, destaca que las barras de la defensa recibirán vía correo electrónico el calendario de presentación de sus conclusiones.

Durante la audiencia de este martes, los acusados José Manuel Rosario Pirón, Epifanio Peña y Carlos Lantigua presentaron su defensa material, con los que suman siete los que hicieron uso de este recurso.

En audiencias anteriores presentaron sus defensas el coronel Rafael Núñez de Aza, el general de brigada Boanerges Reyes Batista y el cabo policial Tanner Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez (La pastora), otra de las principales acusadas en el caso.

