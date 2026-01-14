Condena de 20 años para hombre que asesinó a otro en Boca Chica

El procesado cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que atracó y asesinó a otro en el año 2024, en el sector Valiente de Boca Chica.

Según una nota de prensa, el condenado Yorkis Daniel Sosa Medina (Yorkito) fue hallado culpable del homicidio del profesor y taxista Antonio de la Cruz Pérez.

La sentencia fue emitida tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que presentó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal del imputado en el homicidio, cometido durante un asalto.

El hecho

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió la madrugada del 27 de agosto de 2024, cuando la víctima salió de su residencia alrededor de las 5:00 de la mañana para trabajar como taxista, labor que realizaba antes de dirigirse al centro educativo donde impartía docencia.

En esas labores de taxista, Pérez de la Cruz recogió a Sosa Medina y al hoy occiso Alfredo Tifá Reyes, quienes le dispararon y mataron para despojarlo de su vehículo y de sus pertenecías, dejando el cuerpo sin vida abandonado en los alrededores del residencial Riviera del Caribe, en el sector El Valiente, del municipio Boca Chica.

Ese mismo día, Sosa Medina se presentó en la calle Francisco, del sector Los Frailes II, de Santo Domingo Este, con el vehículo de la víctima, indicando en un primer momento que lo había comprado, pero en la madrugada del 28 de agosto, fue visto cambiando la placa del carro marca Hyundai Sonata, modelo Y20, mientras narraba a los allí presente lo que le habían hecho a la víctima, a quien habían herido de bala en la región parietal derecha y la mejilla izquierda.

El implicado fue abatido por la Policía, que le ocupó la pistola marca XDS, calibre 9mm, No, S3760511, con su cargador y que, fue analizado con el casquillo levantado en la escena del crimen de Antonio de la Cruz Pérez.

El procesado cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Te puede interesar Dominicano se declara culpable de asesinar a su novia un día después de pedirle matrimonio