Edeeste se querella ante la Procuraduría por la destrucción de medidores en el municipio Quisqueya

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) presentó ante la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) una denuncia formal para que se inicie la investigación correspondiente por la destrucción de decenas de medidores en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, y se pueda determinar quiénes son los responsables.

Los involucrados serían acusados de "atentado contra la seguridad del Sistema Eléctrico, Asociación de Malhechores, Vagancia y Mendicidad", delitos tipificados en los artículos 124, 124 párrafo I y 124-3 de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07.

Además, la denuncia detalla las diferentes fechas en que fueron instalados los medidores, los cuales posteriormente fueron destruidos por personas hasta el momento no identificadas.

Detalles de la denuncia

También se especifica el nombre y número de contrato de los clientes afectados por la destrucción de estos equipos eléctricos, así como la ubicación de numerosos establecimientos comerciales que cuentan con cámaras de seguridad para su debido levantamiento.

Asimismo, Edeeste proporcionó a la Pgase el informe elaborado por la Dirección de Seguridad Física, así como denuncias por fraude eléctrico presentadas anteriormente contra cuatro personas que ahora figuran entre los presuntos afectados por los medidores destruidos.

Te puede interesar Edeeste denuncia que destruyeron 40 medidores en Quisqueya en San Pedro de Macorís

En ese mismo sentido, la empresa solicita en su delación ante la Procuraduría que se realice una investigación profunda sobre estos hechos, con el objetivo de garantizar la obtención de elementos probatorios que permitan el debido sometimiento de los responsables ante la justicia dominicana.

La distribuidora advierte que cualquier persona que sea encontrada manipulando medidores o cometiendo algún tipo de fraude asumirá de manera directa y total la responsabilidad por los daños materiales ocasionados a Edeeste.

Contexto de la situación

"Cabe resaltar que este hecho se presume está asociado a la resistencia de algunos ciudadanos de Quisqueya para que la empresa no instale los medidores, con los que se busca contar con un registro creíble y transparente del consumo energético", indica Edeeste en una nota de prensa.

Tras formalizar la denuncia ante la Pgase, Edeeste reiteró su rechazo y condena a estas acciones, que constituyen una violación a las normas de respeto empresarial vigentes en la República Dominicana.