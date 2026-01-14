La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizó el acto de la nueva promoción del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces, grupo 1-2026, en una ceremonia encabezada por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina.

El grupo está integrado por 13 jóvenes profesionales del derecho (seis mujeres y siete hombres), egresados de diferentes universidades del país, seleccionados como resultado del concurso unificado, en sus versiones 1-2025 y 2-2025.

Durante el acto, Molina recomendó a los 13 aspirantes a formar parte de la Judicatura a actuar con ética, "incluso cuando les cueste, a ser responsables y a vivir la Constitución y sus valores cada día.

"La ética es preventiva, escuchen antes de decidir, tengan una escucha activa, observen, analicen antes decidir. No normalice la mora, la mora es injusticia", les instó Molina a los aspirantes a jueces.

Los nuevos profesionales que buscan formar parte de la judicatura son: Pedro Domingo Mateo Morrobel, Juan Samuel Gómez Ferreras, Esther Berenise Liz Jiménez, Miguel Eloy Martínez Recio, Leidy Josefina Lespín Tapia, Carina Elisa Jiménez Morillo y Alfredo Humberto Rodríguez Medrano.

También Germán Gabriel Reyes Gautreaux, Mabelin Idalina Javier Cedeño, Emmanuel Mota Concepción, Raykeny de Jesús Rodríguez Rosario, Massiel Stefany Soriano Martínez y Estrella Divina Capellán Santana.

La magistrada Ana Magnolia Méndez Cabrera, jueza del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, compartió también un mensaje en calidad de egresada de la ENJ, en el que resaltó el compromiso, la vocación y la responsabilidad que exige la carrera judicial.

Duración de la formación

En su proceso de formación, que tendrá una duración de 24 meses, los futuros jueces y juezas serán capacitados por académicos nacionales e internacionales, así como por actores del Sistema de justicia de reconocido prestigio, quienes aportarán sus conocimientos y una visión integral y global del derecho.

Conforme al artículo 150 de la Constitución de la República, para ser designada juez (a) del Poder Judicial, todo aspirante deberá someterse a un concurso público de oposición y luego aprobar satisfactoriamente el programa de formación de la ENJ.