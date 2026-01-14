Dictan prisión preventiva contra haitiano señalado por la muerte de dos cobradores en Santiago

El tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a Dieupanou Julé ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un ciudadano haitiano acusado del asesinato de dos hombres cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una finca del municipio Licey al Medio.

El imputado, Dieupanou Julé, conocido como Jhonny, es señalado por el Ministerio Público como parte del grupo que participó en el crimen que cobró la vida de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Pallero, ambos cobradores de una empresa de préstamos y oriundos del municipio Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez.

De acuerdo con el expediente, las víctimas se trasladaron hasta la comunidad de Los Santana, en Licey al Medio, el 31 de diciembre de 2025, para realizar labores de cobro.

Durante las investigaciones, las autoridades localizaron el vehículo Hyundai Sonata Y20, color mamey, en el que se desplazaban los hoy occisos. Posteriormente, sus cadáveres fueron encontrados enterrados, con signos de violencia, en una propiedad del imputado.

La acusación establece que el extranjero habría participado en la planificación y ejecución del doble crimen.

El expediente indica que el procesado habría contactado a una de las víctimas con el pretexto de saldar una deuda, cuyo monto no fue especificado.

Prófugos

En el caso también figuran como vinculados dos hijos del imputado, así como una tercera persona, quienes permanecen prófugos. Los fugitivos fueron identificados como Yelson Trinidad García, alias Villano; Yaudy Sarita Morel, alias El Lápiz; y Jimmy Jules Mecido.

Los familiares de las víctimas valoraron de manera positiva la labor de las autoridades y expresaron su esperanza de que los prófugos sean capturados y procesados, para que respondan ante la justicia por estos hechos.