Ratifican condena de 15 años de prisión a hombre por violación sexual de adolescente en Santiago

En un nuevo juicio ordenado por la Corte de Apelación, el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó este miércoles a 15 años de prisión a un hombre acusado de violar sexualmente a una adolescente de 13 años de edad, en un ocurrido en la provincia de Santiago.

Conforme a una nota de prensa del Ministerio Público, los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Jasmín de los Santos sentenciaron a Francisco Cordero (Francisco Antonio Cordero) por su responsabilidad penal en la violación sexual y amenazas de muerte en perjuicio de la adolescente.

El sentenciado había apelado la sentencia de 15 años de prisión y a una multa de 200,000 pesos dictada en 2023, razón por la que la corte ordenó el nuevo juicio.

Mantenía a la víctima amenazada

La fiscal litigante Jenniffer Rodríguez detalló que el criminal, habiendo atemorizado a la víctima, valiéndose de su minoría de edad, y aprovechando la confianza que le daban sus progenitores, la violó sexualmente en numerosas ocasiones mientras la madre la dejaba a su cargo.

Señala que la víctima, luego de irse a residir con su padre y madrastra, a otra comunidad del municipio de Santiago, confesó la conducta dolosa de la que fue objeto por parte del condenado.

Tras la denuncia interpuesta por el progenitor de la víctima ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, se inició el levantamiento de evidencias.

La adolescente narró los hechos a los representantes del órgano persecutor, pese al trauma sufrido, y pudo identificar y llamar por su nombre a su agresor.

Valiéndose del testimonio de la agraviada, y de las pericias forenses que se practicaron para corroborar su narrativa, la Fiscalía de Santiago tramitó ante el órgano judicial competente la orden de arresto contra el acusado.

De acuerdo con el testimonio que se obtuvo de la víctima menor de edad, a través del Centro de Entrevistas para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, Víctimas y Testigos de Delitos, el acusado la agredía y violaba sexualmente desde que tenía 9 años de edad.

El documento sostiene que durante este tiempo la adolescente vivía atemorizada, ya que el agresor le amenazaba con decirle mentiras a su madre y padrastro para que la castigaran; también la amenazaba con golpearla y matarla.

Imputaciones

La condena de 15 años de prisión se impuso en atención a las imputaciones que presentó el Ministerio Público contra el acusado, por violentar varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, así como de la Ley 136-03 del Código para la Protección y los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que castiga la violación sexual, abuso psicológico y sexual contra la víctima menor de edad.

