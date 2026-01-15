Dictan tres meses de prisión preventiva a dos hombres por asesinato de sargento policial en Haina

El Juzgado de Atención Permanente del distrito judicial de San Cristóbal impuso este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a dos hombres imputados por el asesinato de un sargento de la Policía Nacional, ocurrido el pasado de 3 de enero en la avenida Circunvalación, en las inmediaciones de Bajos de Haina.

La medida de coerción le fue impuesta a Luis David Pichardo (El Flaco) y a Eduardo de la Cruz Heredia (El Wa), a quienes el Ministerio Público señala por el asesinato del sargento policial Yoan Féliz Montero y de provocar golpes y heridas a la esposa de la víctima, conforme a una nota de prensa.

Por decisión del juez José Carlos Arias, De la Cruz Heredia (el Wa) y Pichardo (el Flaco) deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.

El órgano persecutor, representado por la fiscal Wendy María Martínez Garabitos, demostró en audiencia la gravedad de los hechos y la necesidad de imponer la prisión preventiva a los imputados para que puedan responder ante el proceso judicial.

Sobre los hechos

Según el Ministerio Público, los hechos se produjeron la noche del 3 de enero de este 2026, cuando el sargento Féliz Montero y su esposa transitaban por la avenida Circunvalación, en Bajos de Haina, a bordo de la motocicleta.

Ambos fueron interceptados y encañonados por los imputados, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje.

Señala que el oficial intentó sacar su arma de reglamento cuando el imputado De la Cruz Heredia le realizó varios disparos que lograron impactarlos. Aún herido, Féliz Montero intentó, de manera infructuosa, evitar que los atacantes lo despojaran de su arma de fuego, marca Taurus PT, calibre 9mm.

Indica que luego de obtener el arma de fuego, los agresores abandonaron el lugar en el que Féliz Montero falleció a causa de las heridas de bala.

Apresamiento

Ambos imputados fueron arrestados el pasado 5 de enero.

Ese mismo día, mediante acta de entrega voluntaria, la señora Francesca Roja Paulino entregó a las autoridades el arma Taurus PT, calibre 9mm, serie No. TVE99639, que los malhechores habían despojado al sargento policial, además de una pistola marca SORAKI, calibre 380 mm, serie no. A31ZR9TYS12-2400082, que habría sido utilizada en el asesinato de Féliz Montero.

El Ministerio Público le ha asignado a estos hechos la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265,266,309,379,382, 295 y 304 del Código Penal, que castigan el homicidio, la asociación de malhechores, el robo y agresiones, así como también la falta a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el uso de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

