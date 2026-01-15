El martes se conocerá la apelación de Santiago Hazim contra su prisión

Santiago Hazim Albainy y otros seis imputados en el fraude al Senasa recurrieron la resolución que les impuso 18 meses de prisión preventiva. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Será el próximo martes 20 de este mes de enero que se conocerá el recurso de apelación que sometió el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim Albainy, contra la resolución en la que se le impuso 18 meses de prisión preventiva por el fraude a esa ARS estatal.

Además de Hazim Albainy, recurrieron la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que los envía a la cárcel Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico, y Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud.

También los suplidores del Senasa Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los seis hombres guardan prisión en la cárcel Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo, mientras que Ledesma está en Najayo Mujeres.

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional igualmente conocerá, ese mismo martes a las 10:00 de la mañana, una impugnación que depositó Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social (Converss), que lidera Miguel Surún Hernández contra el otorgamiento del arresto domiciliario a tres de los imputados.

Los tres imputados a los que se les dictó prisión preventiva son Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, quienes colaboran en la investigación del órgano acusador y quienes no apelaron.

Actuaron de manera "concertada"

El Ministerio Público los señala a los diez de "actuar de manera concertada y coordinada para lograr el objetivo de enriquecerse ilícitamente de los fondos públicos que formaron parte del presupuesto del Seguro Nacional de Salud (Senasa)" afectando a esa ARS con casi 16 mil millones de pesos.

Se recuerda que, en su decisión, el juez Rigoberto Sena otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para hacer la conclusión de la investigación y someter la acusación formal.







