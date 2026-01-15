La defensa del exministro de Obras Públicas y también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, solicitó este jueves al tribunal declarar inadmisible la acusación en contra del exfuncionario por haber sido, según esos abogados, sometida fuera de plazo y por incurrir el Ministerio Público en falseamiento de documentos.

Laura Acosta, quien encabeza la defensa de Castillo, argumentó que en los días hábiles que disponía el órgano acusador para someter el expediente contra su cliente no lo hizo, lo que demuestra el "relato de un fraude procesal" por parte de los fiscales y que estos investigan personas, no hechos.

El Ministerio Público imputa a Castillo de recibir dinero ilícito "en efectivo, en bolsas y maletas de viajes", de Mimilo Jiménez, a quien también se señala en el expediente pero que llegó a un acuerdo con el órgano persecutor y se le otorgó un criterio de oportunidad.

De acuerdo con el expediente sometido, el dirigente peledeísta habría recibido "3 mil 957 millones de pesos, quien los recibía en efectivo, en bolsas y maleta de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal".

Buscaban dañar al PLD

La abogada Acosta afirmó que el fin de la imputación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Pública era que "José Ramón Peralta estuviera ahí sentado (en el tribunal)" y también "el candidato que llegó a un segundo lugar en las elecciones, Gonzalo Castillo".

Agregó que el interés era que "el Partido de la Liberación Dominicana no tuviera oportunidad en el futuro. Lo logró".

Aseguró que para tener éxito en su plan, los fiscales incurrieron "en falseamiento de hechos y documentos", lo que demostrarán en todo el proceso contra el exfuncionario de los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina (2012-2020).

Argumento de la defensa

En la audiencia este jueves, Acosta solicitó a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez "la nulidad absoluta del proceso" contra el excandidato presidencial peledeiísta.

Sostiene que el órgano acusador hizo un fraude procesal al depositar el expediente fuera del plazo límite del 30 de abril de 2024, fijado mediante intimación expresa del Segundo Juzgado de la Instrucción, tribunal control de la investigación del caso Operación Calamar como se denominó la investigación de supuesta corrupción.

Acosta y sus compañeros Luis Rivas y Nassef Perdomo, los demás abogados de Gonzalo, afirmaron que las pruebas demuestran que la Pepca no cumplió con la orden judicial.

Según explicaron, el primer día de la presentación de su defensa en la etapa preliminar -celebrada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción- la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción - certificó haber recibido la acusación el 25 de abril y remitido el expediente al Cuarto Juzgado el 30 del mismo mes.

Sin embargo, el Cuarto Juzgado de la Instrucción certificó que no la recibió y tampoco las pruebas en esa fecha, ni durante esa semana, y que el expediente le fue entregado directamente por el Ministerio Público el 14 de mayo de 2025.

"Mientras que el auto de apoderamiento —que debía acompañar la acusación—fue recibido el 6 de mayo y no el 30 de abril", añaden.

Para la defensa, esta contradicción entre dos certificaciones con fe pública genera un vacío de dos semanas en la cadena de custodia, un lapso en el que "nadie sabe dónde estaba el expediente".