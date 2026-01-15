Minerd remite a Medio Ambiente caso de fumigación con pesticidas en las inmediaciones de escuela

Fachada del Ministerio de Educación de la República Dominicana, entidad que puso a disposición de la justicia s los responsables de aplicar pesticidas próximo a escuela de Cenoví. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este jueves que puso a disposición del Ministerio de Medio Ambiente a los responsables de la aplicación indebida de pesticidas en las inmediaciones del Centro Educativo Gastón Fernando Deligne, ubicado en el sector La Amarga, municipio de Cenoví, provincia Duarte.

El hecho generó preocupación en la comunidad educativa y obligó a la interrupción de la docencia de manera preventiva.

La cartera educativa explicó que el incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando se percibió un fuerte hedor a productos químicos dentro del plantel escolar, situación que motivó el retiro preventivo de los estudiantes y la suspensión inmediata de la docencia, para salvaguardar la salud y la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo.

Acciones del Ministerio de Educación y autoridades

El Ministerio destacó que, gracias a la rápida aplicación de los protocolos de seguridad no se reportaron estudiantes ni personal educativo con afectaciones derivadas del incidente.

Asimismo, la pronta acción de la Policía Escolar permitió que los responsables fueron identificados y serán sometidos a la justicia.

De acuerdo con los informes preliminares, los productos correspondían a pesticidas utilizados durante labores de fumigación en una finca de arroz ubicada en las proximidades del centro educativo.

El Ministerio de Educación reiteró, en una nota de prensa, su compromiso con la garantía de un entorno seguro, saludable y adecuado para el desarrollo del proceso educativo, y advirtió que no tolerará acciones que pongan en riesgo la salud de la comunidad educativa ni el normal desarrollo de la docencia.

