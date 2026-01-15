Ratifican condena de RD$10 millones a clínica por paciente que murió al no ser atendido

El hecho ocurrió en abril del 2022, cuando el joven sufrió un accidente de tránsito y falleció en la clínica, debido a que le dio un shock hipovolémico. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó la sentencia que condena a la Clínica Dr. Perozo, S.A., al pago de 10 millones de pesos, más un interés mensual de 1.5 %, como indemnización por los daños morales causados a los padres del joven Nahim Contreras Aristy, quien falleció tras negársele atención médica de emergencia por exigírsele un depósito previo para su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El hecho ocurrió en abril de 2022, cuando el joven sufrió un accidente de tránsito y falleció en dicho centro de salud debido a un shock hipovolémico.

Según el expediente, no fue ingresado a la UCI hasta que se pagó la suma de 25,300 pesos, por concepto de depósito o anticipo. Nahim Contreras permaneció esperando alrededor de una hora a que llegara una ambulancia, vehículo que posteriormente lo trasladó al hospital de Higüey.

Al regresar a la Clínica Dr. Perozo, se presentaron dificultades para localizar sangre y realizarle una transfusión.

La sentencia en reparación de daños y perjuicios fue dictada por el magistrado Santiago Mata Upia en contra de la Clínica Dr. Perozo y de su director, Teófilo del Rosario Perozo.

Te puede interesar Condenan a clínica de Higüey al pago de 10 MM por cobro anticipado a paciente accidentado

Al respecto, el director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, afirmó que la decisión fortalece la protección de los derechos fundamentales y sienta un precedente para todo el sistema de salud.

Investigación

La DIDA informó que el caso fue instrumentado tras una investigación técnica y jurídica que permitió documentar la negativa de atención y sustentar la acción judicial presentada por el abogado Francisco Aristy, en representación de la familia.

La institución reiteró su llamado a denunciar cualquier negativa de atención o cobro indebido en los servicios de salud y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los afiliados.

El caso generó una profunda conmoción social y recibió amplio respaldo ciudadano, incluida la solidaridad expresada por la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien manifestó personalmente su acompañamiento a los padres del joven.

Finalmente, la DIDA reiteró su exhortación a la población a denunciar cualquier negativa de atención, cobro indebido o irregularidad en la prestación de servicios de salud, recordando que estas denuncias no solo permiten la defensa individual del afiliado, sino que también contribuyen a mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto.

Leer más Hospital Ney Arias Lora es condenado a pagar RD$10 MM a paciente que perdió su pierna por bacteria