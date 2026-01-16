Exministro José Ramón Peralta será el próximo en defenderse de acusaciones en caso de corrupción

Tras una extensa jornada en la que la defensa del exministro Gonzalo Castillo planteó múltiples nulidades y violaciones al debido proceso, el Cuarto Juzgado de la Instrucción fijó para el viernes 23 de enero la continuación de la audiencia preliminar del caso Calamar, en la que corresponderá a José Ramón Peralta iniciar los argumentos de su defensa frente a la acusación del Ministerio Público.

La audiencia preliminar seguida a los imputados avanzó este viernes con la exposición de los argumentos de la defensa de Gonzalo Castillo, en una sesión que estuvo marcada por cuestionamientos de fondo al trabajo del Ministerio Público.

Al cierre de la jornada, la jueza Altagracia Ramírez fijó la próxima audiencia para el viernes 23 de enero a las 9:00 de la mañana, en la que el turno corresponderá a la defensa del exministro José Ramón Peralta, quien será el próximo imputado en presentar formalmente al defensa en la fase de la audiencia preliminar.

En el proceso también figuran los exministros Donald Guerrero Ortiz y Gonzalo Castillo, quienes están acusados de formar parte de una supuesta estructura que habría defraudado al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, el entramado alegadamente desvió fondos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, extorsiones a bancas de lotería, así como por sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

Audiencia del viernes

Durante la jornada de este viernes, el abogado Nassef Perdomo, de la defensa de Gonzalo Castillo, centró su argumentación en supuestas violaciones constitucionales cometidas por el Ministerio Público desde el inicio de la investigación contra el excandidato presidencial del PLD.

Según la defensa, el Ministerio Público habría decidido imputar a Castillo sin tener hechos concretos ni pruebas, y posteriormente habría construido un expediente para justificar esa decisión.

Este proceder, a su juicio, vulneró derechos fundamentales y principios establecidos tanto en el Código Procesal Penal como en la Constitución.

Perdomo sostuvo que el Ministerio Público actuó con el supuesto objetivo predeterminado de "sentar a Gonzalo Castillo en el banquillo de los acusados", lo que, según su criterio, vició el proceso desde su concepción.

En ese sentido, la abogada Laura Acosta, también de la defensa de Castillo, reiteró una serie de conclusiones ante el tribunal, entre las que solicitó declarar inadmisible la acusación por haber sido depositada fuera del plazo establecido en el Código Procesal Penal y declarar como extinguida la acción penal.

En esta etapa de la audiencia preliminar, la jueza Ramírez deberá validar la contundencia de todas las pruebas para determinar si los encartados deben ir o no a un juicio de fondo.

