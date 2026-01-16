Fue abusada en su propia casa; su agresor fue condenado a 15 años de prisión

Imagen ilustrativa de un hombre tras las rejas. ( FUENTE EXTERNA )

La tarde del 27 de diciembre de 2024 la tranquilidad de una vivienda en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, se quebró. Mientras se bañaba, una mujer fue sorprendida por un hombre que irrumpió en su casa armado con un puñal.

Bajo amenazas, la obligó a salir y la llevó hasta una parcela ubicada al lado de su hogar, allí la amarró con una cinta, la golpeó repetidas veces en el rostro y finalmente la violó sexualmente. El miedo, el dolor y la humillación marcaron para siempre aquel momento que transformó su vida.

Tras un año y un mes, la justicia habló. Un tribunal del municipio Santo Domingo Oeste condenó a 15 años de prisión a José Celestino Tellería Doñé, hallado culpable de violación sexual, rapto, golpes y amenazas, según informó este viernes el órgano persecutor mediante un comunicado de prensa.

La sentencia fue dictada tras acoger las múltiples pruebas presentadas por el Ministerio Público, que logró demostrar su responsabilidad penal mediante las evidencias y bajo la investigación encabezada por la fiscal Nancy Abreu, directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

15 años en Najayo

La acusación fue sostenida en juicio por las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara, ante el Cuarto Tribunal Colegiado, presidido por el juez Julio de los Santos Morla e integrado por las magistradas Leonarda Quezada y Clara Joselyn Rivera.

El condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, provincia San Cristóbal.