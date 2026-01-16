Abogada acusada de matar a su pareja supuestamente le facilitaba armas para que la vendiera

Santo Cecilio Ramírez, alias piloto, y la abogada empleada de la Fiscalía de Villa Altagracia Anny Margarita Laureano Reyes. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Cecilio Ramírez Agustín, alias Piloto, de 31 años de edad, el hombre que fue asesinado de 48 puñaladas hace más de tres años en el sector Vista Hermosa, de Villa Altagracia, San Cristóbal, y por cuyo crimen se detuvo en diciembre a una abogada empleada del Ministerio Público, era un presunto vendedor de armas.

Según la solicitud de medida de coerción contra la imputada Anny Margarita Laureano Reyes, de 40 años, dos testigos, entre ellos el padre de Piloto, refieren que este compraba y vendía armas de fuego. En su testimonio, Demetrio Ramírez Batista, padre del hoy occiso, dice que una de las armas fue suministrada por la abogada.

Ramírez Batista y su abogado Roselio Díaz Rosario (Pastor Freddy) afirmaron a Diario Libre también que Anny Margarita trabajaba como "guardián custodia" de la fiscalía de Villa Altagracia, cuya función era ser "celadora" de las armas incautadas por esa institución del Ministerio Público.

Sin embargo, la solicitud de medida de coerción contra Anny Margarita dice que esta, para la fecha del crimen, "trabajaba como coordinadora de la Fiscalía" del citado municipio de San Cristóbal.

Tenía una "relación amorosa" con la víctima desde hacía dos meses, pero vivía con su expareja "en la misma casa" a pesar de estar ambos separados, según declaró la imputada.

El abogado Pastor Freddy atribuyó el crimen a "conflictos de la misma red" por la venta de armas de fuego. Piloto falleció por una hemorragia externa por lesión en las arterias carótidas como consecuencia de las heridas en la cabeza y el cuello el 26 de junio del 2022.

El informe forense establece que el cuerpo no presentó lesiones en antebrazos y manos, por lo que fue atacado de manera sorpresiva y en la cama de su residencia por una persona de proximidad y de confianza.

Laureano Reyes tenía acceso a la vivienda porque cuando Piloto rentó la residencia la supuesta homicida se comprometió, a pagar si este no pagaba.

Tres meses de prisión preventiva

"Al existir una relación amorosa entre ellos, esto le dio la oportunidad de poder conseguir una posición dominante sobre la víctima en la cama y de confianza, desde donde esperó el momento idóneo, le atacó con ira, saña, coraje", describe la Fiscalía de Villa Altagracia al pedir que la imputada fuera enviada a prisión, solicitud que fue acogida y se le dictó tres meses de prisión a ser cumplida en Najayo Mujeres.

Para simular un robo, Laureano Reyes sustrajo los documentos personales, joyas, teléfonos móviles de la víctima, y lo dejó herido encerrado en el apartamento.

El órgano acusador dice que la ahora detenida se presentó al lugar de los hechos la mañana del día siguiente, en compañía del segundo teniente policial Miguel Andrés Polanco, en ese momento adscrito a la Fiscalía de Villa Altagracia.

Una vez levantado el cadáver, en fecha 27 de junio del año 2022, "envió a buscar agua y empezó a limpiar la escena del crimen, quedando comprobado la intención de borrar cualquier indicio criminal que pudiera incriminar".