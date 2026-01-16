Condenan a prisión a dos dominicanos por tráfico de haitianos en Constanza

Los condenados Freilyn Valenzuela y José Roberto fueron sorprendidos el pasado 24 de marzo de 2024 por miembros del Sexto Batallón de Cazadores de Constanza, cuando transportaban a 30 haitianos indocumentados a bordo de un camión Daihatsu color azul. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces que integran el Tribunal Colegiado del distrito judicial del municipio Constanza, condenaron a dos años de prisión a dos hombres, por tráfico de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

Se trata de Freilyn Valenzuela y José Roberto, quienes, además, deberán pagar una multa equivalente a diez salarios mínimos.

De acuerdo con el expediente acusatorio, Valenzuela y Roberto fueron sorprendidos el pasado 24 de marzo de 2024 por miembros del Sexto Batallón de Cazadores de Constanza, cuando transportaban a 30 haitianos indocumentados a bordo de un camión Daihatsu color azul.

Durante la audiencia no se estableció a qué centro penitenciario fueron enviados los condenados para cumplir la sentencia.

Deportaciones

Las autoridades dominicanas deportaron en 2025 a 379,553 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, un 37,4 % más que las 276.215 expulsiones de nacionales del país vecino registradas el año anterior, según informó el pasado miércoles la Dirección General de Migración (DGM).

El pasado año se realizaron en la República Dominicana más de 6,500 operativos de interdicción migratoria llevados a cabo por la DGM en coordinación con las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado, indicó este miércoles Migración en un comunicado.

Las autoridades migratorias destacaron que en 2025 hicieron uso de monitoreo en tiempo real de cámaras corporales y de herramientas de reconocimiento facial, así como se adquirieron licencias para realizar registros biométricos y se mejoró la conectividad de fibra óptica en la zona fronteriza.

Esta política migratoria empezó en octubre de 2024, cuando el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la deportación "masiva" de los haitianos indocumentados que residen en el país, para "reducir" el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas.