Condenado a 20 años de prisión por violación sexual a una menor en Santo Domingo Este

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso una condena de 20 años de prisión contra José Federico López Luna, hallado culpable de violar sexualmente a una adolescente de 13 años de edad en hechos ocurridos en 2024.

La sentencia fue dictada tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que presentó pruebas contundentes sobre los abusos cometidos.

La investigación, dirigida por la fiscal Leidy Marte, se inició a partir de la denuncia de la madre de la víctima, quien relató que su hija le confesó haber sido tocada y agredida sexualmente en varias ocasiones por el encartado.

Pruebas

Durante el proceso, el Ministerio Público practicó evaluaciones psicológicas y presentó pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, que confirmaron la veracidad de los hechos.

En el juicio, el fiscal litigante Ignacio Rojas expuso los elementos probatorios ante el tribunal, integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz e Isaías R. Martínez, quienes determinaron la responsabilidad penal del acusado.

La condena se sustenta en la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, así como en la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar y la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Con esta sentencia, las autoridades reafirmaron su compromiso de garantizar justicia y proteger los derechos de la niñez frente a delitos de carácter sexual.