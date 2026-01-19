El nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual empieza el 20 de febrero

El juicio que condenó a dos años de prisión suspendida al pelotero Wander Franco fue anulado por la corte en diciembre. Este martes 20 de enero está programado a que inicie otro en que se valorarán nuevamente la pruebas en su contra. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata tiene programado conocer el martes 20 de febrero el nuevo juicio al pelotero Wander Franco luego que fuera anulada la sentencia que lo condenó a dos años de prisión suspendida por abuso sexual contra una adolescente.

La fase del proceso penal incluye a la también condenada Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, a quien se le dictó 10 años de reclusión por explotación sexual y lavado de activos, pena que igualmente fue dejada sin efecto por la Corte de Apelación.

La corte ordenó un nuevo juicio tras acoger una impugnación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata.

Aunque el nuevo juicio será en el mismo tribunal que emitió la sentencia revocada, este estará conformado por jueces distintos.

Suspensión condicional

En junio del año pasado, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata impuso los dos años de prisión de prisión suspendida con la condición de que se mantuviera alejado de menores de edad con fines sexuales.

Además, le impuso el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.

