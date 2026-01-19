Tribunal determina quiénes heredan terrenos de italiano que se cita en caso de Calamar

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Monseñor Nouel determinó quiénes son los verdaderos sucesores de un italiano que llegó al país hace más de 70 años y que falleció de "trauma craneal" en enero de 1998. Sus terrenos fueron adquiridos por el Estado de manera irregular por dos hermanos, quienes están acusados en Operación Calamar. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un tribunal de Monseñor Nouel estableció el pasado mes de diciembre cuáles son los verdaderos herederos del italiano Alessandro De Paola Sangiovanni, propietario de unos terrenos en Higüey, declarados de utilidad pública y por los cuales el Estado pagó, según el Ministerio Público, casi 4,000 millones de pesos de manera irregular.

El pago por la propiedad forma parte de los desembolsos que hizo el Ministerio de Hacienda, durante la gestión del exministro Donald Guerrero y que el órgano acusador sometió a la justicia por supuesta estafa al Estado.

Por los 15,893,345.70 metros cuadrados, ubicados en la sección Yuma, de Higüey, del finado Alessandro de Paola Sangionvanni, el Estado dominicano pagó los casi 4,000 millones, de los cuales los hermanos Emir Fernández De Paola y Ana Linda Fernández De Paola, esta última abogada notaria, recibieron casi RD$1,500 millones.

Según el expediente de acusación de Operación Calamar, como se bautizó al caso de corrupción que involucra a Guerrero y a otros exfuncionarios, los hermanos De Paola se valieron del "uso de documentos falsos para aparentar ser los legítimos herederos de Alessandro De Pola" y "aceptaron dar como soborno el 50% del total del dinero que iban a recibir del Estado como pago por la expropiación de la parcela".

Emir y Ana Linda Fernández de Paola son dos de los más de treinta imputados por la estafa al erario.

Lo dueños, según tribunal

En diciembre del pasado año, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Monseñor Nouel determinó que Mayra Josefina Sangiovanni Báez, Jocelyn De Jesús Sangiovanni Báez, Manuel Martin Sangiovanni Rodríguez, Bernardo Martín Lizardo Sangiovanni y Perla Rosa Brea Sangiovanni, "son las personas que poseen vocación sucesoral para suceder los bienes relictos del señor Alessandro De Paola Sangiovanni", de conformidad con las Actas del Estado Civil aportadas en un acuerdo de partición amigable y acto de determinación de herederos.

La sentencia agrega que los cinco son "los ascendientes en la línea sucesoral del finado" y que se "se comprueba la filiación entre ellos", por lo que precedió a "homologar y acoger en todas sus partes la partición amigable contenida en el Acto Auténtico número cuatrocientos sesenta y ocho (468), folios novecientos cuarenta y nueve (949) y novecientos cincuenta (950)", del 8 de julio del 2025.

El expediente de Operación Calamar detalla que Alessandro De Paola Sangiovanni era hijo de Vincenzo Antonio De Paola y María Magdalena Sangiovanni, quienes además procrearon a María Guiseppa De Paola Sangiovanni, Franceso De Paola Sangiovanni y Dimenico De Paola Sangiovanni, parientes estos que residieron todos en Italia y "nunca visitaron República Dominicana".

Explica que, según los registros de entrada al país, Alessandro De Paola Sangiovanni llegó a República Dominicana el 17 de agosto del año 1948 procedente del mencionado país europeo, y estableció su residencia, hasta su muerte, en la Zona Colonial, Distrito Nacional.

"Nunca se casó ni tuvo hijos. Durante su larga estadía en nuestro país adquirió varios inmuebles, dentro de los cuales se encuentra los señalados anteriormente". Falleció en enero de 1998.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/abogados-fd7dc598.jpg José A. Javier Bidó y Martín Rubiera, abogados de los declarados sucesores de Alessandro De Paola Sangiovanni. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Extinción penal a exdirector de Casinos

La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez, que conoce el juicio preliminar del caso de corrupción denominado Operación Calamar, homologó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público al exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero (2016-2019), quien admitió su responsabilidad en el cobro de dinero a bancas de apuestas ilegales para dejarlas operar.

Al aprobar la renuncia de persecución penal del órgano persecutor, la magistrada declaró la extinción de la acción penal contra el exfuncionario, quien devolvió al Estado 20 millones de pesos en efectivos y en bienes muebles. Al declararse culpable, Chalas Guerrero dijo que el exiministro de Hacienda, Donald Guerrero estaba al tanto de las irregularidades.