El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este martes que trabajan sin descanso para someter a los tribunales a "todo el que ha sustraído dinero del Estado" a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En tan sentido, garantizó que en "el menor tiempo posible" darán a conocer la versión 2.0 de ese caso de corrupción.

Camacho habló tras salir de la audiencia en la que se conocería el recurso de apelación que sometió el exdirector de Senasa, Santiago Hazim Albany, y otros seis imputados, a la decisión que los envió a prisión preventiva por 18 meses.

Fue aplazado

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó la vista del recurso para el 3 de febrero, debido a que la imputada Ada Ledesma Ubiera se presentó sin abogados.

"Estamos trabajando a toda marcha para en el menor tiempo posible tener en los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra (como se ha denominado la investigación de fraude a la ARS)", dijo Camacho.

Fue enfático al afirmar que todo el que ha robado dinero de Senasa "estará sentado en el banquillo de los acusados".

Además de Hazim Albainy, recurrieron la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que los envía a la cárcel Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico, y Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud.

También los suplidores del Senasa Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los seis hombres guardan prisión en la cárcel Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo, mientras que Ledesma está en Najayo Mujeres.

Los tres imputados a los que se les dictó prisión domiciliaria no recurrieron el fallo del juez de Atención Permanente. Estos son: Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, quienes colaboran en la investigación del órgano acusador.