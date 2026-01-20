Tribunal condena a 20 años de prisión a hombre por muerte de mujer en Elías Piña

Bolívar Vicente Vicente recibe 20 años de prisión por el homicidio de Dominga Encarnación en Elías Piña. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado de Elías Piña dictó 20 años de prisión contra un hombre por la muerte de una mujer ocurrida en febrero de 2022, en el distrito municipal Rancho de la Guardia, municipio de Hondo Valle.

El tribunal impuso la condena a Bolívar Vicente Vicente por la muerte a puñaladas de Dominga Encarnación.

El sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña.

El expediente, presentado por el órgano acusador, detalla que Encarnación se encontraba de visita en la vivienda de Vicente Vicente, quien aprovechó la situación de indefensión de la víctima para agredirla con un arma blanca, propinándole ocho estocadas en diferentes partes del cuerpo.

Pruebas

El Ministerio Público indicó que los fiscales Mercedes Lebrón Ramírez, Luisa de la Rosa y Sócrates David Ogando presentaron un conjunto de pruebas, entre ellas evidencias materiales, documentación legal, pruebas periciales y testimonios, que permitieron demostrar de manera contundente la responsabilidad penal del procesado.

El Tribunal Colegiado de Elías Piña, integrado por los jueces Edward Gerónimo Sánchez, Blaury Luciano y Sauly González, declaró al procesado culpable de homicidio voluntario, en violación de los artículos 295, 309 y 304 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

