El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró ayer que trabajan sin descanso para someter a los tribunales a "todo el que ha sustraído dinero del Estado" a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa). En tal sentido, garantizó que en "el menor tiempo posible" darán a conocer la versión 2.0 de ese caso de corrupción.

Camacho habló tras salir de la audiencia en la que se conocería el recurso de apelación que sometió el exdirector de Senasa, Santiago Hazim Albainy, y otros seis imputados, a la decisión que los envió a prisión preventiva por 18 meses.

Aplazan recurso

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó la vista del recurso para el 3 de febrero, debido a que la imputada Ada Ledesma Ubiera se presentó sin abogados.

"Estamos trabajando a toda marcha para, en el menor tiempo posible, tener en los tribunales la siguiente versión de Operación Cobra (como se ha denominado la investigación de fraude a la ARS)", dijo Camacho.

Fue enfático al afirmar que todo el que ha robado dinero de Senasa "estará sentado en el banquillo de los acusados".

Además de Hazim Albainy, recurrieron la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que los envía a la cárcel Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico, y Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud.

También los suplidores del Senasa Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los seis hombres guardan prisión en la cárcel Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo, mientras que Ledesma cumple la medida en Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Los tres imputados a los que se les dictó prisión domiciliaria no recurrieron el fallo del juez de Atención Permanente. Estos son: Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, quienes colaboran en la investigación del órgano acusador.

Niega se deje presionar

Camacho negó que se dejen presionar sobre cómo llevar las investigaciones de corrupción.

"Yo creo que, en este país, nadie tiene duda de que nosotros actuamos conforme a nuestra conciencia, nadie", indicó el director de Persecución.

Camacho respondió así a la denuncia de Miguel Surún Hernández, representante de Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social (Converss), de que "hay presión, hay extorsión" para que haya impunidad en el caso Senasa, el cual involucra una estafa a esa ARS de casi 16 mil millones de pesos. "La amenaza es que aquel que no obedezca eliminando, archivando, extinguiendo, evitando, garantizando impunidad del desfalco de Senasa no será ratificado", aseguró Surún Hernández. Según el órgano persecutor, el fraude se venía desarrollando desde agosto del 2020 a agosto del 2025, durante toda la gestión de Hazim Albainy.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/miguel-valerio-7d39f2bc.jpeg Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Espera que sea liberado Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim afirmó ayer que la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, de enviar al imputado a prisión "tiene muchísimos vicios" porque, según dijo, se basa en la Biblia y en textos de la literatura. Espera que la crítica del Consejo de Ética del Poder Judicial a los juicios emitidos por el magistrado tenga consecuencias en la Segunda Sala de la Cámara Penal de Corte de Apelación del Distrito Nacional. En diciembre, Valerio declaró que Hazim rompió en llanto durante el conocimiento de la medida de coerción al referirse a la esclerosis múltiples que padece.

