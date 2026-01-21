20 años de prisión para hombre que abusó de dos menores en Santo Domingo Este

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal, donde un hombre cumplirá la condena de 20 años por el abuso sexual a dos hermanas. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En el año 2024, la tranquilidad de una familia en Santo Domingo Este se derrumbó. Una adolescente de 15 años le reveló a su padre que había sido víctima de abuso sexual y en medio de su relato, confesó que su hermana menor, de apenas 10 años de edad, también fue abusada por el mismo hombre.

El imputado, Ángel Manuel Díaz, era una persona del entorno cercano de la familia que se aprovechó del vínculo de confianza depositada en él para cometer los hechos.

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron la investigación correspondiente. Las menores fueron sometidas a evaluaciones psicológicas, pruebas testimoniales, periciales y documentales que comprobaron la veracidad de los hechos.

20 años de cárcel

Ante las pruebas, el Ministerio Público llevó el caso a los tribunales, donde los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenaron a Díaz a una pena de 20 años de cárcel, sentencia que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La acusación estuvo sustentada por violación al Código Penal Dominicano y la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.