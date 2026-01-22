×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Justicia a un solo Clic
La Justicia a un solo Clic

VIDEO | El Poder Judicial presenta "La Justicia a un Solo Clic"

La institución indica que se abordarán los avances logrados y el lanzamiento de justicia.gob.do

    El Poder Judicial presenta este jueves, a través de un live titulado "La Justicia a un solo clic", un espacio para conocer cómo la entidad ha transformado la forma en que la ciudadanía accede, entiende y vive la justicia.

    • La institución indica que, con datos claros y ejemplos reales, se abordarán los avances logrados y el lanzamiento de justicia.gob.do, la plataforma que integra servicios y acerca la justicia a la vida cotidiana de las personas.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.