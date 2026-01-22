El Poder Judicial presenta este jueves, a través de un live titulado "La Justicia a un solo clic", un espacio para conocer cómo la entidad ha transformado la forma en que la ciudadanía accede, entiende y vive la justicia.

La institución indica que, con datos claros y ejemplos reales, se abordarán los avances logrados y el lanzamiento de justicia.gob.do, la plataforma que integra servicios y acerca la justicia a la vida cotidiana de las personas.