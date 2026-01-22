Una mujer es acusada por organizaciones de protección animal de quemar a una perra en el momento que la canina protegía a sus cachorros de la lluvia en el edificio donde vive la agresora, en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

La imputada Mildred Margarita Victoriano tiene impuesta medidas de coerción, consistente en presentación periódica al tribunal y una garantía económica de 8 mil pesos por la crueldad de la que se le acusa y la que habría cometido el 11 de abril del 2025.

Este jueves, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, se reservó el fallo del juicio preliminar contra la imputada y fijó para el 5 de febrero la lectura de la decisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/perra-quemada-2290318f.png La perra quemada con agua caliente por una mujer en Villa Juana. La agresora enfrenta en estos momentos un juicio preliminar cuyo fallo, de si se envía a juicio de fondo, se dará a conocer el 5 de febrero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/perra-quemada-01-cdc503ec.jpg (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/whatsapp-image-2026-01-22-at-125301-pm-9e1c177c.jpeg La imputada Mildred Margarita Victoriano. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El animal tiene quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, según el rescatista William Betances, quien la auxilió luego de una denuncia.

Un día antes le había echado ácido de batería

Según Lourdes Rodríguez, de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino Rodríguez, no fue la primera vez que Victoriano agredía a la perra, un día antes del 11 de abril le había echado ácido de batería.

Afirma que, en una primera ocasión, le dio también "una patada" a la perra preñada, que provocó que murieran sus cachorros.

Las organizaciones presentaron imágenes de la canina porque, de acuerdo a Betances, es difícil sostenerla porque todavía le molestan las quemaduras.

No los dejaron participar en audiencia

William Betances dijo que es rescatista anónimo desde el 2014 y se quejó de los "muchos tecnicismos" que hay en las instituciones, incluidas las que tienen que ver con la justicia, cuando las pocas personas y organizaciones de protección animal denuncian un caso.

Se refirió a la lucha que deben pasar luego de esperar fuera del tribunal mientras se desarrollaba la audiencia, la cual concluyó y no se enteraron.

A Betances, a Lourdes, Guillermina Selman, presidenta de la Fundación Ecoportal Dominicana, así como otras personas que se unen a la causa de trabajar por la protección de los animales, no se les permitió estar presente en el juicio preliminar.

Betances dijo que la jueza los sacó del tribunal alegando no son dueños de la perra. La canina está refugiada en un hogar temporal mientras se recupera. Afortunadamente, sus cachorros resultaron ilesos.

La ley de protección animal, número 284-12, establece pena solo de hasta un año de prisión por crueldad animal, además de multas que pueden ascender "a cincuenta (50) salarios mínimos establecidos por la Tesorería de la Seguridad Social". Cuando hay reincidencia "se castigará con el doble de la pena impuesta", según su artículo 61.

Le puede interesar

Ni las burlas, incluso de fiscales, las detienen