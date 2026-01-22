Piden investigar si fondos de Senasa financiaron la campaña oficialista de 2024

La coordinadora del movimiento Participación Ciudadana, Leidy Blanco, aseguró que el Ministerio Público debe investigar y determinar responsabilidades dentro del partido de gobierno respecto a las delaciones de algunos imputados en el caso Senasa, quienes afirman que el dinero obtenido de las acciones por las que se les acusa fue destinado a la campaña de 2024.

"Yo creo que es importante que esto se investigue. El PRM se ha querido deslindar de este tema y yo creo que, al margen de que ellos puedan decirlo, es importante, quizás, que la Procuraduría haga la investigación de lugar", afirmó.

La activista sostuvo que la Procuraduría debe identificar si eso es cierto, quién lo recibió y cómo se recibió.

Blanco advirtió que no sólo la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) debe investigar la denuncia de que el rector del Instituto Tecnológico Las Américas (Itla), Rafael Féliz García, solicitaba una porción del salario de los empleados de la institución para su proyecto político, sino también el Ministerio Público.

De su lado, el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, afirmó que a estos casos hay que darle el mismo tratamiento que al que se sigue contra Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Igualdad de condiciones

"El excandidato del PLD está siendo procesado porque supuestamente había recibido dinero procedente de la corrupción para los gastos de campaña. Entonces, la Procuraduría debe emplearse a fondo para determinar cuáles candidatos recibieron dinero procedente de Senasa y actuar en consecuencia para que estemos en igualdad de condiciones todos", indicó.

En respuesta a esos señalamientos, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, considera que las declaraciones de los imputados responden a su derecho a defenderse.

"Ese es un tema que está en investigación, por lo que yo prefiero no referirme a eso. Los imputados pueden decir, están en libertad de decir todo lo que quieran para defenderse, eso es un derecho que la constitución les consagra", acotó.

Tanto el funcionario como los activistas fueron abordados por periodistas a su entrada a la rendición de cuentas del Tribunal Constitucional en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).