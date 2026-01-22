El Poder Judicial lanza portal web para hacer los procesos de justicia más ágil

La plataforma permitirá a ciudadanos, abogados y jueces acceder a expedientes, audiencias y otros servicios electrónicos. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Como una puerta de entrada digital para ciudadanos, abogados, jueces y servidores judiciales, será la nueva plataforma web institucional Justicia.gob.do, presentada este jueves por el Poder Judicial dominicano a través del programa "Justicia a un solo clic".

La nueva plataforma fue presentada en un live a través de YouTube y las redes sociales del Poder Judicial.

La institución sostiene que, a través del portal, se podrán dar seguimiento a los procesos y resolver gestiones sin necesidad de acudir físicamente a un tribunal. Además, fue concebido como un punto centralizado de información pública, servicios electrónicos, acceso digital para los usuarios y un espacio de interoperabilidad tecnológica.

Destaca que permitirá el acceso directo y continuo a trámites judiciales, expedientes, apertura de casos, fijación de audiencias, depósito de documentos y otras múltiples funcionalidades para una justicia moderna y centrada en las personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/23/screenshot-2026-01-22-201802-112b31b0.png Portal web justicia.gob.do (FUENTE EXTERNA)

Múltiples servicios

Desde la página inicial, los usuarios podrán acceder a servicios como el Portal de Acceso Digital, el Rol Nacional de Audiencias, la Consulta Pública de Expedientes y la Validación de Firma Electrónica, entre otros.

Estos servicios abarcan todas las materias: penal, civil, comercial, laboral, de tierras y asuntos de niños, niñas y adolescentes.

Indica, además, que se incorporan herramientas de accesibilidad universal, notificaciones automáticas en tiempo real y reutilización de datos que garantizan eficiencia, trazabilidad, transparencia y acceso a la justicia desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Asimismo, la plataforma cuenta con un módulo estadístico interactivo, con indicadores, volúmenes de expedientes, gráficas dinámicas y datos descargables, reforzando el modelo de justicia abierta y la rendición de cuentas.