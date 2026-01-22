×
plataforma del Poder Judicial

El Poder Judicial lanza portal web para hacer los procesos de justicia más ágil

Se trata de Justicia.gob.do que centraliza información, servicios electrónicos y acceso digital para ciudadanos, abogados y servidores judiciales

    Expandir imagen
    El Poder Judicial lanza portal web para hacer los procesos de justicia más ágil
    La plataforma permitirá a ciudadanos, abogados y jueces acceder a expedientes, audiencias y otros servicios electrónicos. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    Como una puerta de entrada digital para ciudadanos, abogados, jueces y servidores judiciales, será la nueva plataforma web institucional Justicia.gob.do, presentada este jueves por el Poder Judicial dominicano a través del programa "Justicia a un solo clic".

    La nueva plataforma fue presentada en un live a través de YouTube y las redes sociales del Poder Judicial

    La institución sostiene que, a través del portal, se podrán dar seguimiento a los procesos y resolver gestiones sin necesidad de acudir físicamente a un tribunal. Además, fue concebido como un punto centralizado de información pública, servicios electrónicos, acceso digital para los usuarios y un espacio de interoperabilidad tecnológica.

    Destaca que permitirá el acceso directo y continuo a trámites judiciales, expedientes, apertura de casos, fijación de audiencias, depósito de documentos y otras múltiples funcionalidades para una justicia moderna y centrada en las personas.

    Expandir imagen
    Infografía
    Portal web justicia.gob.do
     (FUENTE EXTERNA)

    Múltiples servicios

    Desde la página inicial, los usuarios podrán acceder a servicios como el Portal de Acceso Digital, el Rol Nacional de Audiencias, la Consulta Pública de Expedientes y la Validación de Firma Electrónica, entre otros.

    • Estos servicios abarcan todas las materias: penal, civil, comercial, laboral, de tierras y asuntos de niños, niñas y adolescentes.

    Indica, además, que se incorporan herramientas de accesibilidad universal, notificaciones automáticas en tiempo real y reutilización de datos que garantizan eficiencia, trazabilidad, transparencia y acceso a la justicia desde cualquier lugar y en cualquier momento.

    Asimismo, la plataforma cuenta con un módulo estadístico interactivo, con indicadores, volúmenes de expedientes, gráficas dinámicas y datos descargables, reforzando el modelo de justicia abierta y la rendición de cuentas.

    TEMAS -

