El presidente del Tribunal Constitucional reitera uso de motes en expedientes penales está prohibido

Vista del presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón Estévez Lavandier, durante el discurso de rendición de cuentas correspondiente al año 2025, pronunciado en audiencia solemne. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón Estévez Lavandier, llamó la atención sobre la persistencia en identificar expedientes penales con motes o sobrenombres, una práctica que, recordó, está expresamente prohibida por ese órgano mediante la sentencia TC/0225/25.

En dicha decisión, considerada una de las más relevantes en materia de derechos fundamentales, el TC estableció que fuera del manejo interno de los órganos de investigación no está permitido identificar procesos penales con sobrenombres, al entender que esto vulnera derechos como la dignidad humana, el honor, el buen nombre, la propia imagen, la integridad personal y la presunción de inocencia de las personas procesadas.

Estévez Lavandier advirtió que existe resistencia al cumplimiento de esta disposición y reiteró que el uso de motes no es necesario para la litigación penal, ya que en el sistema judicial dominicano los expedientes se identifican de manera objetiva mediante números, sin discriminación.

También recordó a los actores del proceso penal y a los medios de comunicación que esta práctica es contraria a los valores constitucionales y a los principios del debido proceso.

Rendición de cuentas

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el discurso de rendición de cuentas correspondiente al año 2025, pronunciado en la audiencia solemne por el décimo cuarto aniversario del Tribunal Constitucional.

En ese contexto, el magistrado subrayó que la emisión oportuna de las decisiones es una condición esencial para la eficacia y legitimidad de la justicia constitucional.

El presidente del TC informó que en 2025 la alta corte emitió 1,812 decisiones, correspondientes a 1,809 expedientes resueltos, superando el récord de 1,249 decisiones alcanzado en 2024.

Indicó además que la capacidad de respuesta del tribunal fue de un 99.3 %, cumpliendo las metas del plan estratégico para reducir la mora judicial.

"Nos propusimos avanzar más allá de nuestras propias marcas institucionales y hoy podemos afirmar que ese compromiso ha sido cumplido", afirmó.

Durante el año 2025, el TC resolvió 646 casos en materia civil, 383 en penal, 442 en administrativa, 193 en inmobiliaria, 136 laboral, 17 en electoral y 22 en materia internacional.