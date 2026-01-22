Presidente del TC dice controversias por sus fallos son "un signo de fortaleza democrática"

El presidente del TC rindió cuentas en el XV aniversario de esa corte. ( JOLIVER BRITO )

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, rindió cuentas sobre el desempeño de esa alta corte durante el año 2025, con decenas de sentencias que agitaron a la opinión pública y que obligaron al Congreso Nacional a llevar a cabo varias reformas legislativas.

El magistrado dijo estar consciente del impacto de sus decisiones en la vida nacional y del rechazo que pueden provocar sentencias como la que declaró inconstitucional el castigo penal para la sodomía dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Somos conscientes de que algunos de estos fallos suscitaron controversia. Sin embargo, lejos de inquietarnos, asumimos esta situación como un signo de fortaleza democrática. Por ello, en tiempos donde las decisiones pueden transformarse en trincheras y la diferencia en motivo de polarización, el TC continuará ejerciendo su función con independencia y firmeza", precisó.

El juez destacó que muchos de esos fallos han servido de impulso para lograr importantes transformaciones en el ordenamiento jurídico nacional, lo que, para él, es una manifestación de un intercambio permanente, respetuoso y constructivo con el Congreso Nacional.

Pero no hizo mención de una docena de leyes que el TC ha ordenado crear, dando plazos de uno y dos años que se vencieron.

Las que sí se aprobaron tuvieron otros motivadores, además del TC. Son ellas las leyes del Colegio de Abogados, del Recurso de Casación, del Régimen Electoral, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de Compras y Contrataciones Públicas, el nuevo Código Penal, sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y la relativa al nuevo Código Procesal Penal.

"Esta dinámica legislativa pone de manifiesto que, en el marco de una concepción dialógica, el control constitucional y el proceso democrático de interpretación constitucional, fortalecen el sistema de frenos y contrapesos", razonó.

Sentencias controversiales

Respecto a la sentencia sobre la sodomía en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, Estévez quiso aclarar que las disposiciones expulsadas del ordenamiento correspondían a una sanción de naturaleza penal y no disciplinaria "como erróneamente se ha interpretado".

Uno de los fallos más relevantes en cuanto a protección de derechos, según él, prohíbe que, fuera del manejo interno de los órganos de investigación, los expedientes penales sean identificados mediante motes o sobrenombres, al considerar que esta práctica vulnera los derechos fundamentales de los procesados.

"Al observar la resistencia al cumplimiento de esta decisión, aprovechamos la ocasión para recordar a todos los actores del proceso penal y a los amigos de la prensa, que la práctica de los sobrenombres o motes a los expedientes resulta contraria a los valores constitucionales y a los principios del proceso penal", advirtió.

Sin mora

El principal logro que resaltó el presidente del TC en su discurso fue la celeridad con que se están resolviendo los casos, al punto en que comenzaron el 2026 casi sin mora.

De los 1,820 expedientes de fondo que llegaron al TC en 2025, fallaron 1,809, para una efectividad del 99.3 %.

El magistrado aseguró que en los últimos dos años emitieron 3,023 sentencias, un número que supera los 2,982 fallos producidos en los primeros seis años del TC (2012-2017).

Todas estas decisiones se encuentran oficialmente publicadas en el portal institucional, a diferencia de la pasada gestión que tardaba –dijo– hasta 18 meses.

Estévez atribuye esta eficiencia a la colaboración armónica dentro del pleno de esta alta corte y a que ellos no postergan el debate de expedientes en razón de su envergadura o controversia.

"Si alguna dilación ha existido ha sido la excepción necesaria para forjar los consensos de una mayoría calificada constitucionalmente requerida, sin que esto haya mermado nuestra capacidad de respuesta", narró.

Cambios

El presidente del TC anunció que el nuevo edificio de la entidad se inaugurará en el primer semestre del 2026.

Entre las novedades implementadas el año pasado citó el sistema de interoperabilidad con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para tramitar digitalmente los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

Además, la firma digital de las sentencias por parte de los jueces, la plataforma Mi TCRD para agilizar la respuesta electrónica de solicitudes de certificaciones de los ciudadanos y la implementación de la enseñanza obligatoria de la Constitución en 10 universidades adicionales (ya suman 30).

El juez constitucional pronunció su discurso de rendición de cuentas a propósito del décimo quinto aniversario del TC en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).