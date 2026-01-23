Antes del reinicio de la audiencia preliminar del caso Calamar, el exministro José Ramón Peralta, imputado por presuntos actos de corrupción, aseguró que en el proceso de defensa que inició este viernes "finalmente se conocerá la verdad".

Peralta, junto a los exfuncionarios Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, es acusado por el Ministerio Público de integrar una red que habría defraudado al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos, supuestamente destinados a financiar la campaña electoral de 2020.

"Darle gracias a Dios que ha llegado este momento tan esperado. Por fin se conocerá la verdad y yo espero que se haga justicia", señaló el exministro administrativo de la Presidencia.

Al ser cuestionado sobre cuál es la verdad a la que se refiere, se limitó a responder que en la audiencia preliminar es donde se expondrá su defensa, a través de sus abogados.

"Yo no he querido hablar en todo este tiempo y he esperado el momento oportuno, que gracias a Dios ha llegado, para que se conozca la verdad donde debe conocerse, que es ahí", expresó señalando la sala del Cuarto Juzgado de Instrucción, donde se debate la acusación del caso Calamar.

La audiencia preliminar

Actualmente, el proceso del caso de supuesta corrupción se encuentra en la etapa de audiencias preliminares, en las que la jueza Altagracia Ramírez deberá decidir si envía o no a los acusados a un juicio de fondo.

Según el Ministerio Público, el entramado en el que están acusados José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero alegadamente desvió fondos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos destinados a financiar la campaña de Castillo, quien era el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el 2020.