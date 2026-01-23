La defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró este viernes que el Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación "sesgada" y con pruebas "fabricadas" en su contra, alegando que el proceso responde a "una construcción artificial" de culpables tras las elecciones del 2020.

Durante la audiencia preliminar, el abogado Pedro Balbuena, de la defensa del exministro, sostuvo que Peralta no fue investigado para descubrir la verdad, sino para confirmar una narrativa previamente definida por el órgano acusador.

"No se ha investigado para descubrir la verdad, sino para construir una verdad que era la que quería el acusador", afirmó Balbuena ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción.

La defensa enmarcó el proceso de investigación contra el exfuncionario Peralta dentro del contexto político posterior a las manifestaciones del 2020 para acabar con la impunidad, la victoria electoral del presidente Luis Abinader y la designación de Miriam Germán Brito como procuradora general de la República.

Según los abogados, inmediatamente después de esos cambios comenzaron investigaciones dirigidas contra exfuncionarios relevantes del pasado gobierno, lo que, a su juicio, obligaría a cuestionar la acusación del Ministerio Público "porque parece tratarse de un señalamiento construido".

Testimonios contradictorios

Los abogados hablaron de una supuesta fabricación de pruebas a partir de testimonios que consideraron contradictorios.

La defensa señaló que Bolívar Ventura, uno de los testigos del Ministerio Público, ofreció dos declaraciones distintas sobre el destino de más de 527 millones de pesos, atribuyendo inicialmente esos fondos a otras personas y años después vinculándolos a Peralta mediante un intermediario.

Para los abogados, el uso del mismo dinero y los mismos cheques en ambas versiones evidencia "una manipulación" deliberada del testimonio.

Balbuena aseguró que ambas declaraciones fueron presentadas en audiencia y comparadas ante el tribunal, destacando que la segunda versión habría sido rendida con el propósito específico de incriminar a Peralta.

"Esa primera declaración descargaba completamente a José Ramón Peralta, pero fue ocultada", afirmó el jurista, quien cuestionó el interés real del Ministerio Público.

No hay acusaciones

La defensa también criticó que la acusación carece de una formulación precisa de cargos, pese a señalar a Peralta como supuesto cabecilla de la red.

Indicaron que el Ministerio Público se limita a narrar hechos sin explicar cómo se cometieron y sin presentar pruebas concretas que prueben su rol dentro del entramado.

Además, el abogado Balbuena sostuvo que los principales testigos son imputados dentro del mismo proceso o en causas relacionadas, sin que se haya producido un descargo formal, un archivo ni la aplicación de principios de oportunidad, lo que, a su entender, deja en entredicho dicho la verdadera intención de la Procuraduría.

Al concluir la primera parte de su defensa, los abogados de Peralta insistieron en que esta etapa del proceso es clave para desmontar lo que calificaron como una acusación carente de objetividad y basada en una "verdad fabricada".

Peralta, junto a exfuncionarios como Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, está acusado por el Ministerio Público por supuestamente armar una red que habría defraudado al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos para financiar la campaña política del 2020.