Presidente del TC regaña al Ministerio Público por continuar con los motes en expedientes

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón Estévez Lavandier, llamó ayer la atención sobre la persistencia en identificar expedientes penales con motes o sobrenombres, una práctica que, recordó, está expresamente prohibida por ese órgano mediante la sentencia TC/0225/25.

En dicha decisión, considerada una de las más relevantes en materia de derechos fundamentales, el TC estableció que fuera del manejo interno de los órganos de investigación no está permitido identificar procesos penales con sobrenombres, al entender que esto vulnera derechos como la dignidad humana, el honor, el buen nombre, la propia imagen, la integridad personal y la presunción de inocencia de las personas procesadas.

Estévez Lavandier advirtió que existe resistencia al cumplimiento de esta disposición y reiteró que el uso de motes no es necesario para la litigación penal, ya que en el sistema judicial dominicano los expedientes se identifican de manera objetiva mediante números, sin discriminación.

También recordó a los actores del proceso penal y a los medios de comunicación que esta práctica es contraria a los valores constitucionales y a los principios del debido proceso.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el discurso de rendición de cuentas correspondiente al año 2025, pronunciado en la audiencia solemne por el décimo cuarto aniversario del Tribunal Constitucional.

Cambios

Entre las novedades implementadas el año pasado citó el sistema de interoperabilidad con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para tramitar digitalmente los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

Además, la firma digital de las sentencias por parte de los jueces, la plataforma Mi TCRD para agilizar la respuesta electrónica de solicitudes de certificaciones de los ciudadanos y la implementación de la enseñanza obligatoria de la Constitución en 10 universidades adicionales (ya suman 30).

Sin mora

El principal logro que resaltó el presidente del TC en su discurso fue la celeridad con que se están resolviendo los casos.

De los 1,820 expedientes de fondo que llegaron al TC en 2025, fallaron 1,809, para una efectividad del 99.3 %.

El magistrado aseguró que en los últimos dos años emitieron 3,023 sentencias, un número que supera los 2,982 fallos producidos en los primeros seis años del TC (2012-2017).

Firmeza frente a controversias El presidente del TC rindió cuentas sobre el desempeño de esa corte durante el 2025, con decenas de sentencias que agitaron a la opinión pública y conminaron al Congreso a aprobar leyes.El magistrado dijo estar consciente del impacto de sus decisiones en la vida nacional y del rechazo que pueden provocar sentencias como la que declaró inconstitucional el castigo penal para la sodomía en la Policía y las Fuerzas Armadas."Somos conscientes de que algunos de estos fallos suscitaron controversias. Sin embargo, lejos de inquietarnos, asumimos esta situación como un signo de fortaleza democrática. Por ello, en tiempos donde las decisiones pueden transformarse en trincheras y la diferencia en motivo de polarización, el TC continuará ejerciendo su función con independencia y firmeza", precisó. El magistrado no hizo mención de una docena de leyes que el TC ha ordenado crear, cuyos plazos de uno y dos años ya se vencieron.