La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el Ministerio Público (MP) solicitará penas que oscilan entre 5 y 20 años de prisión, conforme a lo establecido por la ley, para los imputados en el caso Coral, un proceso que involucra a altos oficiales militares y de la Policía Nacional.

Ortiz explicó que la magnitud de las penas dependerá de la participación individual de cada imputado dentro del supuesto entramado de corrupción.

Desde el pasado martes, el Ministerio Público inició la presentación de sus conclusiones en el proceso judicial. De acuerdo con la titular del Pepca, las exposiciones se encuentran en una etapa avanzada, restando aproximadamente unos 10 imputados por presentar sus conclusiones individuales.

"Estimamos que en la tarde del día de hoy podríamos estar ya produciendo nuestras conclusiones finales solicitando la imposición de las penas para cada uno de los imputados", señaló Ortiz.

Conclusiones del MP

Al ser cuestionada sobre si el tiempo pautado por el tribunal sería suficiente para concluir de este martes, la magistrada explicó que los tiempos judiciales no son rígidos, y señaló que tanto la audiencia del martes pasado como la de este día iniciaron con retrasos por compromisos del tribunal y por situaciones relacionadas con el traslado de los imputados.

Indicó que esos retrasos deben ser considerados dentro del tiempo previamente establecido y sostuvo que, de no concluir por causas ajenas a la voluntad del Ministerio Público, las conclusiones finales podrían presentarse en las primeras horas del jueves.

En relación con la severidad de las penas, pese a las pruebas presentadas por la defensa de los imputados, Mirna Ortiz reiteró que los tipos penales imputados son graves, por lo que cada acusado está siendo juzgado conforme a la ley.

Al ser cuestionada sobre si, pese a las pruebas presentadas por los imputados, el MP mantiene la expectativa de solicitar penas severas, la directora del Pepca, indicó que "el Ministerio Público mantiene en todo momento las imputaciones y la fortaleza de las pruebas que hemos presentado por tanto las penas irán en correspondencia con los tipos penales de los que están acusados".