La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recomendó a quienes aseguran que el Ministerio Público no profundiza en las investigaciones del fraude del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y prepara un nuevo expediente sobre el mismo caso, que "cambien sus fuentes porque son muy malas".

Reynoso recordó que fue ella misma quien anunció una Operación Cobra 2.0, pocos días después someterse a los tribunales a los primeros 10 imputados, a los cuales se les dictó coerción.

"El Ministerio Público lo anunció (Operación Cobra 2.0) y lo reitera. Decir lo contrario, evidentemente que los que lo están diciendo y afirmando le recomiendo que cambien sus fuentes porque son muy malas", afirmó la procuradora general.

La máxima representante del órgano persecutor habló durante la inauguración del local que albergará la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas En el sector Naco, del Distrito Nacional.

"Coordinación sin precedentes" en la lucha contra el tráfico de migrantes

Yeni Berenice Reynoso destacó la "coordinación sin precedentes" de todas las agencias que luchan y previenen ese crimen.

Garantizó que hay una persecución a "sin descanso" contra ese delito, el que calificó como "el más vil" porque coloca a las personas como una mercancía.

Sostuvo también que en 34 operaciones que han realizado contra el crimen organizado, muchos han correspondido al tráfico de migrantes y la trata de personas, la cual se manifiesta en los nuevos tiempos a través de la Internet, con el ciberdelito.

Mencionó que, en algunos casos, como la Operación Cattleya, cuyas víctimas eran venezolanas y colombianas, ya hay incluso condenas de 20 años.

A la inauguración asistieron la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; Camino Pérez, comandante del Ejército; el director de la Policía, Antonio Guzmán Peralta; el de Migración, Luis Rafael Ballester, entre otros funcionarios y representantes del Ministerio Público.