Presidente de SCJ Henry Molina resalta la justicia como ventaja competitiva para atraer inversiones

Luis Henry Molina, presidente de la SCJ, durante el amuerzo empresarial de la Amchamdr. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina, afirmó este martes que la justicia dominicana se ha convertido en una ventaja competitiva clave para la atracción de inversiones, al garantizar seguridad jurídica, jueces independientes y reglas claras para los negocios.

Durante su participación como orador invitado en el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), bajo el título "Justicia como ventaja competitiva: reglas claras para la inversión en tiempos de incertidumbre", Molina destacó que el fortalecimiento del Estado de Derecho genera confianza, previsibilidad y estabilidad para el clima de inversión.

"La República Dominicana está abierta a los negocios, y su sistema de justicia está listo para protegerlos", expresó el magistrado, al subrayar que las inversiones no solo llegan por rentabilidad, sino que se mantienen donde existe justicia.

Molina enfatizó que un sistema judicial fuerte, independiente y confiable contribuye al desarrollo económico, la generación de empleos y el crecimiento sostenible del país, especialmente en un contexto de incertidumbre global.

De su lado, la presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri, valoró los avances institucionales del sistema judicial, señalando que una justicia moderna, eficiente y predecible fortalece la competitividad y la atracción de inversiones.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, William Malamud, destacó la labor de la Cámara durante 2025 en favor del sector privado y anunció la participación de la entidad en la conferencia regional Outlook on the Americas, organizada por la AACCLA.

El encuentro contó con el respaldo de las empresas de la Amchamdr.

