La Procuraduría contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas ya tiene local propio

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y otros representantes del Ministerio Público, los ministros de Interior y Policía, Faride Raful; de la Armada, Crisóstomo Martínez, y el director del Listín Diario, Miguel Franjul, durante la inauguración de la sede de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad de la Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc). ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, encabezó este martes la apertura de la sede de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad de la Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (Uitimc), en la calle Roberto Pastoriza número 2, casi esquina José Ortega y Gasset, en el sector Naco.

Durante la actividad, la procuradora de corte y titular de la PETT, Yoana Bejarán, dijo que "después de 13 años" de creada esa procuraduría, "su equipo de hombres y mujeres reciben un espacio digno, concebido y diseñado para garantizar una atención especializada, respetuosa y centrada en las personas".

En tanto que la procuradora general destacó el trabajo de ese equipo, como una muestra del fuerte compromiso que mantiene el Ministerio Público para enfrentar las redes delictivas que se lucran con el trasiego ilegal de indocumentados y la explotación laboral o sexual de seres humanos.

"La migración ilegal, y más oscuramente la comercialización de seres humanos, representa hoy uno de los desafíos más importantes para nuestra seguridad y defensa como también para las condiciones de vida de millones de dominicanos", dijo la procuradora general.

Depredadores, "detrás de la pantalla"

Berenice Reynoso afirmó que el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas tienen "nuevas manifestaciones", que es que los "depredadores actúan detrás de pantalla".

Dijo que la cibertrata y el cibertráfico plantean desafíos tecnológicos que en las nuevas instalaciones permitirán enfrentar con mucha mayor eficiencia esos crímenes.

"El crimen evoluciona, pero nuestra determinación para erradicarlo es mucho más rápida y dudo mucho que su interés tecnológico sea mayor que el nuestro", precisó Reynoso, quien señaló que esta persecución se extiende más allá de los límites fronterizos.

En la actividad de apertura de la PETT y la Uitimc, la procuradora general aseveró, asimismo, que hay una "coordinación sin precedentes" entre el Ministerio Público y las distintas agencias que persiguen a los traficantes.

Soberanía intocable

La procuradora general aseguró que "siempre" que se investiga un caso tráfico de personas, persiguen "a todos por igual, sin importar el rango" y la "posición económica, ideología política ni de ninguna naturaleza".

"Esta visión ya ha dado su fruto tangible. Ejemplo de estas operaciones exitosas, algunas de ellas ya con personas condenadas hasta 20 años, son operación Frontera, Catleya, Iguana y la exitosa operación Atlántico, en Sosúa, municipio de la provincia Puerto Plata", indicó.

Sosúa, libre de explotación sexual

La máxima representante del Ministerio Público indicó que en el caso de Sosúa, el esfuerzo ha llevado a diversos sectores a que declaren a ese municipio libre de la explotación sexual comercial.

De su lado, la procuradora de corte y titular de la PETT, Yoana Bejarán, recordó que la inauguración de las nuevas instalaciones forma parte de una decisión de Estado y de fortaleza institucional, en la que se coloca la dignidad humana y sobre todo a las más vulnerables.

La unidad, sugerida por el Poder Ejecutivo en una de sus acciones de políticas migratorias, contará con recursos y tecnologías avanzadas y un programa de formación continua para sus miembros.

En la inauguración estuvieron presentes Faride Raful, ministra de Interior y Policía; el teniente general del Ejército Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa; el director de Migración, Luis Rafael Ballester, entre otros funcionarios así como el periodista Miguel Franjul, coordinador del Observatorio de Políticas Migratorias.

Además, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Danissa Cruz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.