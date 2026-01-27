Presidente de la Suprema Corte de Justicia exhorta a empresarios a confiar en RD

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, aseguró ayer a los empresarios que en República Dominicana "hay reglas claras, jueces independientes y un Estado de derecho que funciona".

Al ser el orador invitado del primer almuerzo de este año de la Cámara Americana del Comercio de la República Dominicana ((Amchamrd), Molina afirmó que los jueces dominicanos no obedecen a partidos políticos, ni a oficinas de abogados y que actúan solo bajo el imperio de la ley y la Constitución.

Sostuvo que por esa razón, mientras el 68 % de los países evaluados por el World Justice Project (WJP) retrocedieron en Estado de derecho, República Dominicana avanzó 11 puestos en el 2025 y 20 posiciones desde el 2019.

No obstante, dijo que el Poder Judicial dominicano tiene desafíos y uno de ellos es erradicar totalmente los "litigios eternos", que, según indicó, están dejando de ser la norma.

Los procesos largos

El presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial aspira a que ningún caso pase de un año sin resolverse en los tribunales.

Subrayó que ese es el objetivo, una justicia que opere con la misma agilidad de los negocios.

"¿Qué queremos nosotros?, que ningún caso, ese es el objetivo que tenemos, desde que inicia en el primer nivel hasta que termine dure más de un año porque eso es lo que quiere la economía dominicana, que su justicia sea creíble, confiable y previsible", dijo Molina.

Insistió en que las empresa necesitan seguridad para invertir y que la justicia es el "escudo que protege" y garantiza la confianza de los inversionistas.

Ante líderes empresariales, representantes diplomáticos, otros miembros de la judicatura y congresistas; el juez de la alta corte sostuvo que el Poder Judicial opera con transparencia, lo que se puede corroborar en línea, cuyas plataformas digitales tienen, incluso, "mejor nivel" que muchos estados estadounidenses.

Hay credibilidad

Molina manifestó que la credibilidad de la justicia dominicana ha crecido en los últimos cinco años y eso se debe a que "nadie le puede decir a ningún juez cómo fallar un caso".

Puso su ejemplo, de que como presidente de la SCJ "nunca" ha llamado a un juez "ni a nadie en la Suprema Corte de Justicia" para que falle de determinada manera un expediente. "Los jueces tienen que entender y lo entienden que su independencia es un derecho para el ciudadano y que garantizar ese derecho ciudadano es fundamental para que haya un estado social y democrático de derecho", manifestó Molina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/francesca-rainieri-ef9871db.jpg Francesca Rainieri,presidenta de Cámara Americana del Comercio de la República Dominicana (Amchamrd). (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Competitividad y confianza Para la presidenta de Cámara Americana del Comercio de la República Dominicana (Amchamrd), Francesca Rainieri, la competitividad ya no solo se mide por costos e incentivos, sino por la confianza. La primera mujer presidenta de la entidad comercial en sus 102 años de historia, expuso que los economistas buscan invertir donde hay "reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica" y que un Estado de derecho fuerte genera certidumbre. Mencionó que para este año 2026 se proyecta un crecimiento de la economía dominicana de 4.5 por ciento, respaldado por la estabilidad política y una agenda de reformas que fortalecen áreas claves, como la justicia, la energía y las compras públicas. Sobre este último punto, recordó que a partir de este miércoles entra en vigor la nueva Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, de cuya elaboración formó parte la Amchamrd.