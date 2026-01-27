Ministerio Público avanza conclusiones en juicio contra militares y policías acusados de corrupción

El Ministerio Público continuó este martes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la presentación de sus conclusiones en el juicio de fondo contra los militares y policías en los denominados casos Coral y Coral 5G, una presunta red de corrupción administrativa que, según la acusación, habría desfalcado al Estado dominicano con 4,500 millones de pesos.

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, reiteró que el órgano acusador solicitará penas de entre cinco y 20 años de prisión, conforme a la gravedad de los hechos imputados. Explicó que la magnitud de las condenas dependerá del grado de participación individual de cada acusado dentro del entramado.

Acusación contra De los Santos Viola

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó parte de sus conclusiones en relación con el imputado Julio Camilo de los Santos Viola, ex subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), a quien acusa de usurpación de funciones y uso irregular de fondos de inteligencia.

Según la acusación, De los Santos Viola no tenía competencia legal para manejar ni disponer de los fondos de inteligencia del Cusep, por lo que sus actuaciones constituyeron una usurpación de funciones.

De acuerdo con la acusación, el imputado asumió atribuciones que correspondían exclusivamente al área de inteligencia, violentando los protocolos y la normativa interna de la institución.

En apoyo a esta afirmación, el órgano acusador citó las declaraciones del coronel Sterling Antonio Peralta Santos, entonces encargado de Inteligencia (S-2) del Cusep, quien aseguró que nunca recibió, firmó ni administró fondos de inteligencia.

La acusación indica que De los Santos Viola fue beneficiario de al menos 185 cheques, de los cuales 158 fueron emitidos bajo el concepto de supuestas actividades de inteligencia. Otros 23 cheques correspondían al reembolso del pago mensual de un apartamento ubicado en el sector Gazcue, inmueble que, según el Ministerio Público, era utilizado de manera privada por el imputado, aunque se justificaba como un espacio para labores de inteligencia.

El Ministerio Público afirmó que entre los años 2014 y 2020 el acusado manejó esos fondos de forma discrecional y sin controles, llegando incluso a sufragar con dinero público un apartamento para su uso personal.

El MP también sostuvo que el imputado habría creado un mecanismo ficticio para la solicitud y entrega de los fondos, sin respaldo documental, limitándose a presentar tablas con montos requeridos. Según el Ministerio Público, este procedimiento permitió la extracción sistemática de recursos de inteligencia sin fiscalización alguna, lo que evidencia, a su juicio, un esquema deliberado y sostenido de manejo irregular de fondos públicos.

La audiencia fue recesada para el martes 3 de febrero, cuando el Ministerio Público continuará con la presentación de pruebas. Además, está previsto que el 10 de febrero inicien sus exposiciones las defensas técnicas de los implicados.

Te puede interesar Militares y policías acusados de estafa millonaria al Estado presentan sus defensas materiales