El caso de exprocurador Jean Alain Rodríguez sigue estancado entre incidentes a casi cinco años

En la imagen de archivo, el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, conversa con Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la Procuraduría, también imputado en el caso de corrupción. ( DIARIO LIBRE )

La acusación de estafa al Estado por más de 6 mil millones de pesos que hace el Ministerio Público contra el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), continúa estancada en la fase del juicio de fondo, la cual no logra avanzar casi dos años después de haber superado la etapa de instrucción.

El exfuncionario cumplirá en junio cinco años de haber sido sometido por presuntos actos de corrupción como máximo representante del órgano persecutor.

Las dos primeras fallidas audiencias de este año 2026 han sido provocadas por un incidente que se generó luego que el abogado de Altagracia Guillén Calzado, excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain, solicitara sobreseer el juicio bajo el alegado de que interpuso un recurso de apelación al auto que la envió a esa fase.

Ayer miércoles no se debatió esa solicitud, pero sí que se fusionara el expediente de Guillén Calzado con el del exprocurador, debido a que fue separada por el juez Amauri Martínez, de Tercer Juzgado de Instrucción, porque esta alegó problemas de salud y a fin de que su situación retrasara la preliminar que se le seguía a su exjefe.

Nueva petición

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar (presidenta), Clara Castillo y Yissell Soto, que conocen el juicio de fondo fusionaron ambos expedientes y cuando ya daban la oportunidad al Ministerio Público para que iniciara la lectura de su acusación, interrumpió el abogado Carlos Moreno, representante de Guillén Calzado, para hacer una nueva petición.

Moreno solicitó esta vez que se aplazara la lectura de la acusación con la cual arrancaba definitivamente el juicio de fondo para él tener acceso a actas y documentos y, según él, estar mejor preparado para asumir una buena defensa a favor de su clienta. También se acogió esta petición y se aplazó la audiencia para el próximo 11 de febrero a las 9:00 de la mañana.

En la audiencia de ayer miércoles también e debatió si la acusación contra la empresa Fire Control Systems estaba o no en el expediente matriz que involucra a Rodríguez.

""Necesito silla más cómoda para poder aguantar lo que ha de venir en este proceso"" Mirna Ortiz Directora de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) “

Llamado de jueza

La jueza Yissell Soto instó a las partes a colaborar para que la causa a Rodríguez y otros 14 imputados no siga sin avanzar.

"Este caso sin duda ha venido retrasándose por una cantidad de pequeñas situaciones", dijo la magistrada al afirmar que ese tribunal tiene "un interés fehacientemente manifiesto" de dar respuesta al proceso.

La titular de la Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que trata de que le cambien la silla por una más cómoda "para poder aguantar lo que ha de venir en este proceso" por los reiterados incidentes de los distintos acusados, cuando "se trata del mismo caso, de la misma pruebas y de la misma acusación".