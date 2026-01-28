El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva por tres meses contra el estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galván, de 35 años, acusado de herir de gravedad a un vigilante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien falleció días después.

El incidente en el que resultó herido Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña ocurrió el 16 de octubre del pasado año, un día después de que Jiménez Galván fuera detenido por miembros de seguridad, en horas de la noche, presuntamente mientras sostenía relaciones sexuales con otra estudiante dentro de su vehículo, en una zona restringida.

El imputado cumple la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Según su abogado, el imputado aceleró su vehículo cuando se le ordenó bajar los cristales, debido a que pensó que se trataba de un intento de atraco.

Detalles del caso

La solicitud de medida de coerción establece que, al llegar a la puerta de salida, otro empleado de la casa de estudios ordenó que se le permitiera retirarse; no obstante, sus documentos fueron retenidos para que los retirara al día siguiente.

De acuerdo con el Ministerio Público, el jueves 16 de octubre Alexander Jiménez Galván regresó a la universidad con la intención de recuperar los documentos incautados y, según la acusación, con la determinación de matar a los vigilantes. Indica que llegó "armado y molesto" y que disparó contra ellos con una escopeta calibre 12.

En el ataque también resultó herido otro miembro de la seguridad, compañero de Encarnación Peña, quien logró sobrevivir.

El documento señala que, tras herir a ambos vigilantes, el imputado intentó huir en su vehículo, abandonando un automóvil Mazda y la escopeta calibre 12 utilizada en el ataque en la puerta número 2 de la universidad, para luego escalar una pared.

Añade que, al llegar a una tienda cercana, fue interceptado por varios estudiantes, quienes lo detuvieron y lo agredieron físicamente hasta que miembros de la seguridad lo alcanzaron y lo retornaron al recinto universitario, donde fue entregado a una patrulla policial.

El abogado Weling Mercedes, representante legal de la familia de la víctima mortal, afirmó que el Ministerio Público aún no ha formalizado la acusación contra el imputado.