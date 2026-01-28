MP pide prisión preventiva contra canadiense reincidente en tráfico de haitianos indocumentados

La Fiscalía de Santiago presentó ante el juzgador los cargos que provisionalmente se le imputan al ciudadano por tráfico de haitianos indocumentados. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó este miércoles que solicitó, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre de nacionalidad canadiense imputado de traficar con haitianos indocumentados.

El imputado, Creamer Troy James, es reincidente en este tipo de delitos, indicó el órgano persecutor.

James fue detenido mientras conducía una yipeta marca Changan, modelo X7, color blanco, por una carretera del distrito municipal El Rubio, en el municipio San José de las Matas, provincia Santiago.

Durante la inspección, miembros del Ejército de la República Dominicana descubrieron que transportaba a siete nacionales haitianos, cinco hombres, una mujer y un menor de edad, quienes no portaban documentación legal para permanecer en el país.

Al momento de su arresto, el imputado violaba las medidas de coerción que le habían sido impuestas en la jurisdicción de Dajabón, entre ellas el arresto domiciliario, por la comisión de estos mismos delitos.

Reincidente

James ya había sido arrestado el 15 de noviembre de 2025, luego de una persecución en la provincia Dajabón, cuando conducía una yipeta Ford Explorer XLT 4x4, color gris, placa G580434, y fue interceptado en la calle principal del distrito municipal El Pino.

En esa ocasión, el ciudadano canadiense transportaba a ocho ciudadanos haitianos, dos hombres y seis mujeres, todos en condición migratoria irregular.

La fiscal Heidys de León, en representación del Ministerio Público, presentó ante el juzgador los cargos que provisionalmente se le imputan al ciudadano, por violación a los artículos 2, literales A y E, de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Leer más Un ciudadano canadiense es detenido por transporte de haitianos indocumentados en Santiago