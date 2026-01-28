El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra el teniente coronel del Ejército, Samuel Elías Céspedes Valdez, acusado de la muerte de su pareja Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años.

La medida impuesta deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.

Cuestiona medida

A su salida del tribunal, el abogado del teniente coronel, Joaquín Bocio, calificó la decisión como "lamentable y desproporcionada". Según indicó se trató de un "caso accidental" y que el Ministerio Público no pudo probar que se tratara de un "homicidio".

El suceso ocurrió la noche del domingo 25 de enero, cuando Céspedes Valdez y Díaz Valenzuela sostuvieron supuestamente una discusión. Tras el incidente, el teniente coronel fue arrestado y puesto bajo custodia policial en las inmediaciones de la calle Freddy Beras Goico (antigua avenida de la Salud).

Según el Ministerio Público, la autopsia practicada al cuerpo de la joven de 25 años determinó que la causa de muerte fue una herida por proyectil de arma de fuego, "cuya trayectoria es incompatible con un disparo accidental", contrario a lo que alega el victimario, de 43 años.

Pese a esto, el imputado aseguró ante las autoridades que la muerte de la joven fue accidental, ocurrida durante una discusión que sostuvo con ella en el parque Mirador Sur.

El Ministerio Público continúa con la investigación, mientras que Céspedes Valdez permanecerá bajo prisión preventiva hasta el avance del proceso judicial.