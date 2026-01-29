Condenan a 20 años de prisión a dos integrantes de una red de narcotráfico en Santiago

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenaron a 20 años de prisión a los miembros de una estructura criminal de narcotraficantes, a quienes le ocuparon más de 2 mil libras de marihuana, cocaína, armas, prendas y dinero en efectivo durante un operativo interagencial en el año 2023.

Los condenados son José Andrés Rodríguez Guzmán y Ángelo José Rodríguez Rodríguez, quienes integraban una banda cuyas operaciones se extendían por comunidades del norte del municipio de Santiago, de acuerdo con informaciones suministradas por el Ministerio Público en una nota de prensa.

Guzmán y Rodríguez deberán, además, pagar una multa de cinco millones de pesos en efectivo (RD$5,000,000.00) a favor del Estado dominicano.

El órgano persecutor indicó que la fiscal Jenniffer Rodríguez manifestó ante el tribunal que la organización, dedicada al tráfico a gran y mediana escala de drogas, operaba bajo una inusual modalidad a fin de evadir las labores de vigilancia y rastreo de la droga.

El operativo

En el operativo de 2023, las autoridades lograron incautarse de 400 pacas con un peso aproximado de 2,227 libras de marihuana.

Además, se incautaron de un kilogramo de cocaína, confirmado por los análisis forenses practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

A la estructura se le ocuparon también dos armas de fuego tipo pistola, una Carandai y una Taurus, calibre nueve milímetros; una escopeta Maverick calibre 12 milímetros con 14 cartuchos, así como decenas de cápsulas de distintos calibres.

Conforme a la nota de prensa, entre las pruebas materiales había, además, prendas, dos balanzas digitales utilizadas para el pesaje de la droga, una máquina trituradora y una máquina para empaque al vacío.

"Partes de las pruebas materiales que el Ministerio Público ocupó evidenciaron un método sofisticado para la envoltura, almacenaje, distribución y venta de distintos tipos de drogas, en rollos de plástico y material textil sintético", agrega la nota.

Las condenas se basan en la violación de los artículos 4 (letra D), en la categoría de traficantes; 5 (letra A), 6 (letra A), 8, 9 (letras D y F), 28, 29, 34, 58 (letras A, B y C) y 75, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.

Los procesados también fueron hallados culpables de violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.