Jochi Vicente: Banco Mundial sitúa a RD como referente en lucha contra la corrupción

El exministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, aseguró que la República Dominicana presenta notables avances en la lucha contra la corrupción y en el orden económico, conforme a los indicadores de gobernanza del Banco Mundial.

Vicente sostuvo que el país, desde el año 2020, es la cuarta nación a nivel mundial que más ha avanzado en la lucha contra la corrupción, al pasar de una puntuación de 33.55307 a 42.48087 en el 2024, equivalente a una mejoría de 8.927802.

"Cuando un inversionista evalúa un país no empieza por los incentivos fiscales ni por las tasas de crecimiento: lo hace por la calidad institucional", precisó.

El exfuncionario manifestó que la referencia estándar utilizada por los inversionistas son los indicadores de gobernanza del organismo multilateral, los que sitúan al país como el segundo con mayor avance, con una clasificación de ingresos medios altos.

En este renglón explicó que, en el año 2020, los niveles de avances tenían una puntuación de 59.6428812 y ya para el 2024 se incrementó en 58.6428812. Solo superado por Guatemala entre los países de América Latina y el Caribe.

RD el que más ha mejorado

Vicente, también destacó que, de los países de ingresos medios altos, la República Dominicana es el que más ha mejorado su indicador desde el año 2020, al pasar de un puntaje de 33.55307 a 42.48087 en el 2024.

"¿Qué todavía hay terreno por avanzar? Claro que sí. Ahora bien, es indudable que Luis Abinader ha hecho de la ética y la transparencia su buque insignia", resaltó el exministro de Hacienda en el artículo titulado: "La ética y transparencia como buque insignia", publicado en la plataforma digital Open Substack.