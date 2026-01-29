Condenan hombre a 30 años de prisión por intentar matar a su expareja con un machete

Identifican como José Manuel Alcántara, el hombre condenando a 30 años de prisión por intentar matar a su expareja en Las Matas de Farfán. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces del Tribunal Colegiado de la provincia San Juan condenaron a 30 años de prisión a un hombre que intentó asesinar a su expareja con un machete, tras un violento ataque ocurrido el 26 de diciembre del año 2022 en el sector Pueblo Nuevo del municipio Las Matas de Farfán.

La sentencia fue dictada contra José Manuel Alcántara, alias Mangue, quien fue hallado culpable de tentativa de homicidio, luego de comprobarse que actuó con premeditación, acecho y persecución, utilizando un arma blanca tipo machete para intentar quitarle la vida a la mujer.

Según informó el Ministerio Público mediante una nota de prensa, los hechos fueron presentados ante el tribunal por la procuradora fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, Denia Rodríguez, quien expuso pruebas que evidenciaron de forma "clara, coherente y contundente" la intención del acusado de asesinar a su expareja.

Abandono de la víctima

El ataque se produjo cuando Alcántara persiguió a la víctima, la alcanzó y le ocasionó múltiples heridas en diversas partes del cuerpo. Tras la agresión, el condenado la dejó abandonada al creer que la había asesinado.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público demostró que José Manuel Alcántara violentó los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, relativos al homicidio y sus agravantes, lo que motivó la imposición de la pena máxima establecida por la ley.

El tribunal valoró la gravedad del ataque, la violencia ejercida contra la víctima, imponiéndole la condena.