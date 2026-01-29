Defensa de José Ramón Peralta califica de disparatada la acusación de corrupción y pide su nulidad

El exministro Administrativo de la Presidencia de José Ramón Peralta. ( ARCHIVO )

Los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta (2012-2020), calificaron como "una locura" y un "esperpento" la acusación del Ministerio Público, la cual, según afirman, está exenta de pruebas.

Peralta y los exministros Donald Guerrero, de Hacienda; y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, son los principales señalados en una presunta Estafa al Estado que sobrepasa los 19,000 millones de pesos. Entre las acusaciones que se les hace se incluyen el pago irregular de propiedades declaradas de utilidad pública y financiamiento ilícito de partidos políticos.

Los togados Santiago Rodríguez y Pedro Balbuena solicitaron a la jueza Altagracia Ramírez declarar la nulidad de las imputaciones de los fiscales contra el exfuncionario, las que atribuyeron, además, a un asunto político.

Rodríguez y Balbuena, junto a Emery Colomby Rodríguez, son los abogados que representan a Peralta en el caso que se denominó como Operación Calamar.

El caso

Santiago Rodríguez dijo que en ninguna parte de la acusación, de más de 3,600 páginas, se demuestra que Peralta haya falsificado documentos e incurrido al engaño para despojar a alguien de su propiedad.

Balbuena afirmó que el Ministerio Público no tiene ninguna prueba de ninguno de sus señalamientos, incluyendo el de financiamiento ilícito de partidos políticos.

"La acusación no está en ninguna condición de ilicitud que sancione la ley de partidos políticos", dijo.

Balbuena expuso que, en caso de haberse violado la ley de partidos políticos, lo que, asegura, no ocurrió, es una imputación administrativa y no penal.

Dicen le volaron el derecho de defensa

El letrado Pedro Balbuena afirmó que entre los "vicios" que tiene el expediente penal contra José Ramón Peralta está la de haberse violado su derecho a defensa, otras de las bases en la que sustentan la nulidad de la persecución contra el exfuncionario.

Defensas casi concuyen

En la tarde de este jueves está programado que continúe presentando sus argumentos la defensa de Peralta con su otra representante, Emery Rodríguez, quien dijo que con ella terminan.

Luego subirán los abogados de Donald Guerrero, quienes son los últimos en dar sus argumentos ante el Cuarto Juzgado de Instrucción, que conoce el juicio preliminar. Luego corresponderá las réplicas del Ministerio Público y querellantes.