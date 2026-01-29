Defensa de Peralta afirma que "no existe una sola prueba que lo vincule con actos de corrupción"

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a su salida de la sala de audiencia ( DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN )

La defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó este jueves que el Ministerio Público "no ha presentado una sola prueba que lo vincule con actos de corrupción". Habló durante la continuación de la audiencia preliminar que se conoce ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Las declaraciones fueron ofrecidas por la abogada Emery Colomby Rodríguez, una de las representantes legales de Peralta, al concluir la audiencia ante la jueza Altagracia Ramírez, en la que la defensa presentó sus argumentos y planteó incidentes de exclusión probatoria.

Rodríguez presentó alrededor de 45 pruebas aportadas por el Ministerio Público que, a su juicio, resultan documentos “impertinentes e irrelevantes” para demostrar la calificación jurídica que se le imputa a su defendido.

Indicó que desde el primer día en que correspondió a la defensa presentar sus argumentos, Peralta manifestó que “saldría la verdad” y aseguró que eso es lo que, según afirmó, se ha demostrado durante el desarrollo de la audiencia.

“La verdad, particularmente en la intervención donde hablamos de la exclusión probatoria, es que respecto de José Ramón Peralta no hay una sola prueba que lo pueda vincular a ningún acto de corrupción ni a ninguna de las calificaciones jurídicas que ha presentado el Ministerio Público en su contra”, expresó la abogada.

La jurista sostuvo que, en esas condiciones, el tribunal no tendrá otra opción que no enviar a juicio a Peralta y dictar un auto de no ha lugar en su favor, al considerar que es “absolutamente inocente” de los hechos que se le imputan.

Pruebas cuestionadas por la defensa

Entre los documentos objetados, Rodríguez citó certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que, según explicó, únicamente establecen que Peralta es un ciudadano que cumple con el pago de sus impuestos.

También mencionó documentos de la Tesorería Nacional que "solo reflejan el salario devengado por el exfuncionario", así como registros de sociedades comerciales que, afirmó, no están imputadas ni guardan relación con Peralta.

La abogada aseveró que no existe evidencia probada ni depositada que sustente alegatos sobre la existencia de bienes ilícitos o el supuesto financiamiento irregular de campañas políticas y cuestionó que el Ministerio Público presentara un conjunto de documentos "como si se tratara de pruebas suficientes para sustentar la acusación".

Más sobre la acusación

José Ramón Peralta figura junto a los exministros Donald Guerrero, de Hacienda, y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, entre los principales imputados en un expediente que involucra una presunta estafa al Estado superior a los 19,000 millones de pesos, relacionada con presuntos pagos irregulares por propiedades declaradas de utilidad pública y supuesto financiamiento ilícito de partidos políticos.

Este jueves concluyó la presentación de la defensa de Peralta. La audiencia continuará este viernes a las 9:00 de la mañana, con el inicio de la presentación de la defensa del exministro Donald Guerrero.