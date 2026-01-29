Ministerio Público solicita prisión preventiva contra imputado de matar a su pareja en La Zurza

El Ministerio Público solicitó este jueves prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado por la muerte de su pareja, en un hecho ocurrido el jueves 1 de enero del presente año 2026, en el sector La Zurza, del Distrito Nacional. La audiencia será conocida mañana viernes.

Un comunicado señala que la solicitud fue presentada por el fiscal Héctor E. Sánchez, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quien estableció que el imputado Ballardo Manzueta Reyes ocasionó la herida mortal a su pareja mientras ambos se encontraban en compañía de un tercero que presenció el hecho.

De acuerdo con la investigación, mientras ambos se desplazaban hacia el sector La Zurza, se produjo un forcejeo, momento en el que el imputado realizó un disparo que ocasionó heridas de gravedad a la víctima.

Luego de ocurrido el hecho, la mujer fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas hasta su fallecimiento dos días después. Las autoridades certificaron que la causa de la muerte fue una herida provocada por proyectil de arma de fuego.

El imputado abandonó el lugar luego de herir a la víctima y fue arrestado el pasado 22 de enero, en virtud de la orden judicial núm. 2026-AJ0000142, tras ser localizado en Pedernales.

El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, y reiteró que cuenta con elementos suficientes para sustentar la solicitud de prisión preventiva.

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, inicialmente fijada para el pasado domingo 25 de enero, fue aplazada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este viernes 30 de enero, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus presupuestos.

