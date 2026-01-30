¿Cuántos años de prisión podría enfrentar la joven acusada de matar a su hermana?

La joven Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, acusada de quitarle la vida a su hermana. (FUENTE EXTERNA) ( FUENTE EXTERNA )

El jurista Robinson Reyes consideró este viernes que la joven Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, acusada de matar a su hermana de 13, en la provincia Duarte, podría enfrentar como máximo una pena de cinco años de prisión o incluso ser liberada si su defensa realiza un buen trabajo desde el aspecto jurídico y social.

Sin embargo, la fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, afirma que el hecho podría conllevar una condena de hasta 20 años de prisión por homicidio en perjuicio de una menor de edad.

Sostuvo que se trata de un hecho que puso en grave peligro un bien jurídico fundamental como es la vida.

De su lado, el abogado penalista descartó que el hecho en que la joven intervino para defender a su hermana menor que había sido agredida por su pareja, reciba la tratativa de asesinato.

Agregó que este caso se reputa como un homicidio voluntario, pero que se podría tratar como error de tipo, "porque ella no quería herir a su hermana, si no amedrentar al agresor".

El abogado penalista Robinson Reyes.

Sostuvo que con un trabajo muy mediocre de la defensa la joven pudiera llevarse una pena de 10 a 15 años de prisión, pero no los 20 años.

"Pero, con un buen trabajo bien hecho de la defensa ella no debería hacer más de un año de cárcel", dijo el jurista, aunque destacó que para ello se tiene que argumentar respecto a la relación entre las hermanas, la forma en que adquirió el arma y si había algún historial de abuso entre la adolescente fallecida y su pareja.

Arma de fuego

Destacó que uno de los elementos importantes en el caso será el tema del arma de fuego utilizada, dependiendo si está legal, cómo la encontró y a quién pertenece.

El jurista Robinson Reyes se ofreció a ser parte de la defensa de la joven Ankelsy Valerio de Jesús, trabajo que dijo lo haría de forma voluntaria.

"En ella había la intención de matar, eso se llama error de tipo, a ella le van a imponer fácilmente una pena de cinco años, error de tipo, ella tenía la intención de matar al agresor de su hermana, pero tu mes estás hablando de una adolescente de 13 años que tenía pareja", destacó.

Coerción

La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, informó este viernes que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra la joven Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, acusada de matar a su hermana de 13 años, en un hecho ocurrido la noche del miércoles 28 de enero en la provincia Duarte.

Rodríguez explicó que por el caso se estará requiriendo prisión preventiva como medida de coerción, al tratarse de un hecho que puso en grave peligro un bien jurídico fundamental como es la vida, y que podría conllevar una condena de hasta 20 años de prisión por homicidio en perjuicio de una menor de edad.

La magistrada indicó que, además de Ankelsy, otras personas permanecen detenidas mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer el suceso que terminó con la vida de la menor Anelsy Ceballos de Jesús, en el sector Taína, en el municipio San Francisco de Macorís.

En sus declaraciones, Ankelsy Valerio relató que había tenido conflictos previos con su cuñado, debido a supuestos maltratos contra Anelsy, los cuales también habían sido comentados por vecinos del sector.