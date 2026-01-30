Varias personas bajo investigación por muerte de adolescente a manos de su hermana en SFM

Las hermanas Anelsy Ceballos de Jesús (derecha), quien falleció tras recibir impactos de bala, y Ankelsy Valerio de Jesús (izquierda), señalada como la presunta responsable del hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Varias personas se encuentran detenidas con relación a la muerte a tiros de la adolescente Anelsy Ceballos de Jesús, de 13 años, ocurrida la noche del miércoles en el sector Taína, San Francisco de Macorís, provincia Duarte, según informó la fiscal titular de la referida provincia, Smaily Yamel Rodríguez.

La magistrada indicó que además de Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, quien se entregó a las autoridades y es señalada como la responsable de quitarle vida a su hermana, otras personas están bajo investigación como parte del proceso que busca esclarecer el incidente.

"Yo pensé que iba a salvar a mi hermana de un monstruo, y el monstruo terminé siendo yo", c on esas palabras, Ankelsy Valerio de Jesús , describió el momento que terminó con la muerte a tiros de su hermana menor y un suceso que ha dejado marcada a toda su familia.

"Todo salió de control"

Valerio, indicó que habría tenido conflictos previos con su cuñado debido a supuestos maltratos contra la adolescente, situación que, afirmó, también había sido comentada por vecinos del sector.

Según relató Ankelsy, ella y su cuñado habían tenido discusiones previas debido al maltrato que el hombre ejercía supuestamente sobre su hermana. Ankelsy explicó que todo se "salió de control"tras un conflicto provocado por los golpes.

Sobre el arma utilizada, la joven indicó que la encontró en una casa abandonada donde vivieron anteriormente y que no tenía intención de usarla contra su hermana. Afirmó que disparó únicamente hacia su cuñado, mientras su hermana se interpuso accidentalmente. Ankelsy reiteró su arrepentimiento y afirmó que nunca quiso causar daño a la adolescente.

"Yo nunca fui a atentar contra mi hermana, directamente, fui directamente para donde él, y ella al ver que yo fui a disparar, ella se entró como un escudo, yo nunca le disparé a ella", expresó .

En el hecho también resultó gravemente herido Enmanuel Núñez Batista , de 20 años, quien permanece ingresado recibiendo atención médica. En la escena del incidente, la Policía Nacional recolectó varios casquillos calibre 9 milímetros y tres armas blancas, que forman parte de la investigación.

Las autoridades mantienen bajo investigación a los detenidos y continúan las indagatorias para establecer responsabilidades y determinar con claridad las circunstancias que rodearon este hecho que ha conmocionado a la comunidad de San Francisco de Macorís.

Someterán a la justicia

La fiscal titular Smaily Yamel Rodríguez, informó que en las próximas horas será sometida a la acción de la justicia Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años.

Rodríguez explicó que por el caso se estará requiriendo prisión preventiva como medida de coerción, al tratarse de un hecho que puso en grave peligro un bien jurídico fundamental como es la vida, y que podría conllevar una condena de hasta 20 años de prisión por homicidio en perjuicio de una menor de edad.